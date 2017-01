Les cantines sont plus réputées pour leurs pâtes qui collent et les haricots verts sans goût. Une idée reçue, car elles ont bien évolué depuis des années et aujourd’hui, leurs chefs sont bien souvent issus de la restauration traditionnelle, des professionnels qui ont un vrai savoir-faire. Au resto scolaire du lycée des métiers Sud Gironde , tout est préparé sur place. Patrick Merleau, 56 ans, cuisinier depuis septembre 2015, orchestre sa petite brigade afin de remplir les ventres de ces adolescents : « Ce sont des estomacs sur pattes » dit-il en souriant.

Cuisinier dans l’éducation nationale depuis 2001, le chef a tout d’abord travaillé dans différents restaurants gastronomique. Il a choisi de travailler en collectivité, pour pouvoir profiter de sa famille : « C’est moins contraignant, mais complètement différent en logistique, il y a une grosse organisation en amont ». « L’accompagnement des élèves se fait avant, pendant et après le service. Il faut être polyvalent, travailler les produits frais et de saison, surprendre et éveiller les papilles afin d’éviter que la nourriture finisse dans le composteur ».

Et ça marche, les élèves avaient déserté le restaurant scolaire (le service tournait à 150 repas environ) pour aller déjeuner dehors, maintenant le service a doublé et c’est près de 300 repas qui sont préparés. Le cuisinier tente de mettre en place des nouveautés: « on essaye, ça convient ou ça convient pas, mais on essaye et généralement ça marche. Le but est de les faire goûter, découvrir et de leur faire plaisir en mangeant » précise le cuistot.

Loin du « steak frites »

Avec 2,60€ par élève et par jour (hors frais de personnel) le chef prépare des plats comme un dos de colin beurre d’agrume, de l’axoa de veau, du risotto aux fruits de mer, une salade savoyarde ou des moelleux au chocolat… On est loin du steak frites ! De plus, le cuisinier a des idées comme la création d’un « jardin de curé » où seront plantés les aromates nécessaires à l’élaboration des plats et la construction avec les élèves des classes MEI et électrotechnique d’un pèse déchets afin de sensibiliser les jeunes au gaspillage de la nourriture.

Corinne Boudigues