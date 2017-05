Entre fleurs, artisanat d’art et mémoire : voici comment on pourrait résumer la journée du lundi 8 mai à Monségur. Un circuit souvenir est prévu dans la bastide ainsi que dans plusieurs communes aux alentours pour rendre hommage aux anciens combattants morts durant la seconde guerre mondiale. Dans le centre du bourg, d’autres animations sont prévues.

Saint-Vivien-de-Monségur pour commencer

Pour commémorer la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie le 8 mai 1945, la section des Anciens Combattants de Monségur organise un circuit du souvenir avec plusieurs dépôts de gerbe sur les monuments aux morts du canton.

La journée commémorative commencera par le monument aux morts de Saint-Vivien-de-Monségur à 9h15. Ensuite, nouvel hommage rendu sur le monument de Monségur, à 9h45, avant un rassemblement pour la messe en l’église du Puy à 11h. À 12h, une remise de décorations aura lieu sur le monument aux morts du Puy pendant la cérémonie avant un apéritif convivial pour clôturer ce circuit à 12h30, offert par le conseil municipal dans la salle communale. Un repas poursuivra cet instant aux Charmilles, à 13h, ouvert à tous (Tarif : 27€, réservations au 05.56.61.88.06).

La halle Robert Darniche fleurie

En centre bourg de Monségur, la traditionnelle foire aux fleurs et artisanats d’art battra son plein. Organisée par l’association Tourisme en Monségurais, cette manifestation se déroulera sous et autour de la halle Robert Darniche avec des horticulteurs et pépiniéristes qui vont proposer divers plants, des fleurs en pot, des arbustes ainsi que des plantations d’ornement. En début d’après-midi, une ethnobotaniste vous fera découvrir les plantes sauvages qui poussent autour de la cité avec une balade botanique le long des remparts (Inscription gratuite au 05.56.71.86.47). À noter que le cinéma Eden participera aussi à cette journée avec des films sur l’environnement, la nature et la permaculture.

Concernant le marché des artisans d’art, il aura lieu en même temps que le marché aux fleurs avec poteries, bijoux, cuirs travaillés et autres objets décoratifs.