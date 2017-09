Lunch box : les recettes de Pierre Augé

Vous en avez assez de déjeuner, au bureau ou dans une salle annexe, le même plat cuisiné ou le traditionnel sandwich jambon-beurre. Pour pallier ce manque de créativité qui nous touche tous à un moment ou à un autre, le chef Pierre Augé, gagnant de Top Chef en 2014, a concocté quatre recettes pour une lunch box à faire pâlir d’envie tous vos collègues.

Ces recettes sont à retrouver dans son dernier livre, Simple & Frais (chez Ducasse Edition), dans lequel il propose 35 recettes du quotidien, tirées de son propre répertoire familial.

Poulet version sandwich

Pour 4 personnes : 2 filets de poulet fermier, beurre, huile d’olive, 8 tranches de lard fumé, 1 pain de maïs pré-tranché. Pour la mayonnaise : 2 jaunes d’œufs, 2 c. à c. de moutarde, 40 g d’huile de tournesol, 60 g de mesclun de salade, sel, poivre.

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Mettre les filets de poulet dans un plat allant au four puis ajouter le beurre et l’huile d’olive. Enfourner et cuire 15 minutes. Réaliser la mayonnaise en fouettant les jaunes d’œufs avec la moutarde. Ajouter l’huile en filet sans cesser de fouetter. Hacher le mesclun grossièrement puis mélanger à la mayonnaise. Assaisonner en sel et en poivre. Tailler 8 fines lamelles de lard fumé et les poêler. Retirer la peau des filets de poulet et les tailler finement. Toaster les tranches de pain de maïs au grille-pain ou au four à 160°C (th. 5-6) pendant 1 minute. Tartiner 1 tranche du mélange mesclun-mayonnaise puis ajouter le poulet et le lard. Réitérer cette opération puis empiler sur la première tranche et surmonter le tout d’une dernière tranche de pain toasté. Disposer la peau de poulet croustillante dessus.

Astuce : il est possible de remplacer le lard par des tomates et des œufs durs.

Poulet version salade

Pour 4 personnes : 4 cuisses de poulet fermier, 1 noix de beurre, 1 filet d’huile de tournesol, 1 filet d’huile d’olive, 10 g de sauce soja, 10 g de graines de tournesol, 200 g de salade de roquette.

Préchauffer le four à 180°c (th. 6). Mettre les cuisses dans un plat allant au four et ajouter le beurre et l’huile de tournesol. Enfourner et laisser cuire 25 minutes. Poêler les cuisses avec l’huile d’olive pendant 5 minutes puis déglacer avec la sauce soja de manière à les faire caraméliser. Ajouter les graines de tournesol. Servir les cuisses de poulet avec la salade de roquette.

Astuce : il est possible de remplacer la roquette par un mélange de salades.

Cochon version sandwich

Pour 1 sandwich : 1 pain au pavot, sel, 60 g de rôti de porc, poivre, 1 poignée de salade de roquette, 1 filet d’huile d’olive, quelques copeaux de fromage sec (de type tome ou Ossau-Iraty). Pour la mayonnaise : 1 jaune d’œuf, 1 c. à café de moutarde, 20 g d’huile de tournesol, 5 g de câpres, 5 g de cornichons.

Réaliser une mayonnaise en fouettant le jaune d’œuf avec la moutarde. Ajouter l’huile en filet sans cesser de fouetter. Hacher les câpres et les cornichons puis les incorporer. Parer les 2 extrémités du pain et le couper en deux dans la longueur. Tartiner de mayonnaise.

Tailler de fines lamelles de rôti de porc et les déposer dans le pain avec la salade de roquette. Assaisonner avec l’huile d’olive, le sel et le poivre, puis ajouter des copeaux de fromage. Refermer le sandwich sur lui-même et le presser dans une machine à panini pendant 1 minute.

Astuce : si vous n’avez pas de machine à panini, placer le sandwich entre 2 plaques allant au four et le faire cuire à 180°C (th. 6) pendant 1 minute.

Cochon version salade

Pour 4 personnes : 1 rôti de porc d’environ 400 g, 2 c. à soupe d’huile de tournesol, 2 c. à soupe de beurre, mesclun de salade, 20 g d’Ossau-Iraty. Pour la pâte de noix : 120 g de noix, 1 pincée de fleur de sel, 20 g d’huile d’olive, 1 c. à café de moutarde.

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Mettre le rôti de porc dans un plat avec l’huile de tournesol et le beurre. Enfourner et faire rôtir pendant 20 minutes. Une fois cuit, laisser le rôti refroidir puis détailler de beaux lardons épais.

Torréfier les noix pendant 10 minutes à 160°C (th. 5-6). Les mixer dans un blender avec la fleur de sel, l’huile d’olive et la moutarde. Répartir les lardons dans des assiettes et ajouter la pâte de noix. Servir avec le mesclun de salade et quelques copeaux d’Ossau-Iraty.

Astuce : vous pouvez remplacer les noix par des amandes. À la place de l’ossau-iraty, vous pouvez utiliser un autre fromage de caractère, tel que de la tome ou du gruyère.

APEI-Actualités