Son titre caracole en tête des téléchargements itunes. Avec “Run this town” qu’elle interprète avec le rappeur Iyaz, Luna se chamaille la première place du classement avec Ed Sheeran, rien que ça.

Désormais, c’est le clip qui vient de sortir. NRJ12 le diffuse depuis aujourd’hui.

Dedans, des images de l’enregistrement avec Iyaz mais aussi avec les autres Anges…

Encore bravo à la jeune chanteuse tonneinquaise, participante de la neuvième saison des Anges de la téléréalité.

A voir ici.

N’hésitez pas à télécharger son titre. Plus elle reste au top dans les classements, plus on aura des chances d’entendre cette voix originaire de Tonneins sur toutes les radios.