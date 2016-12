On se lassait de ne plus l’entendre, ne plus la revoir à la télévision. Il était dit que Luna Ginestet reviendrait tôt ou tard. La jeune et jolie chanteuse tonneinquaise, révélée dans “The Voice 5″, s’envole pour Miami, lundi. Dans une nouvelle émission pour elle, au concept totalement différent, où elle sera entourée d’autres figures emblématiques de la télé-réalité, comme Sarah de Secret Story 10.

La voix de Luna a marqué les esprits. Elle a été recrutée pour les “Anges”, saison 9, programme de télé-réalité, diffusé sur NRJ12.

Selon les diverses informations diffusées sur la toile, le tournage s’étalerait sur trois mois environ dans plusieurs villes. Selon notre confrère TV Magazine, “la production désirerait se montrer plus exigeante que jamais avec les objectifs professionnels des Anges et n’hésitera pas à se séparer des candidats les moins talentueux.” Sous le contrôle du parrain Fabrice Sopoglian.

Voilà un nouveau challenge à relever pour “notre” Luna qui avait tant séduit Garou dans “The Voice”, éliminée aux portes de la finale, lors de l’épreuve ultime.

Depuis la Tonneinquaise, le Bac en poche, a décidé de se consacrer pleinement à sa passion, la musique, quitte à laisser de côté ses études dans le commerce.