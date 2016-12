L’association Lous de Bazats est née en 1927 sous le nom de Lous Bazadais et l’aventure continue depuis 90 ans. « Nous devons toujours progresser afin d’arriver au meilleur niveau possible. C’est pour cette raison que nous allons reprendre nos deux scénettes avec une mise en scène théâtrale et les présenter lors de spectacles originaux. Tout le monde peut avoir un rôle autant les danseurs que les musiciens » dit Marie-Josée Soubes, la présidente. Lors de l’assemblée générale elle a tenu aussi à rappeler « qu’il faut être présent lors des sorties car c’est cela qui nous fait vivre. »

Recherche échassiers

L’association qui manque d’échassiers va organiser des journées portes ouvertes le 7 janvier « afin d’approcher quelques futurs échassiers ». Un appel est aussi lancé pour le groupe des petits qui recherche des petits garçons entre 6 et 10 ans. « Les répétitions ont lieu tous les mardis de 18h30 à 19h30 au hall polyvalent » dit Patricia Desqueyroux. Marie-Josée Soubes a ensuite indiqué qu’une caution sera mise en place dès la rentrée sur les costumes.

Les 90 ans de l’association

Pour 2017, l’association pour fêter ses 90 ans va organiser un festival les 19 et 20 août. « Il y aura un défilé lors du marché et un repas spectacle le samedi soir sous la halle de la mairie avec le groupe d’Aramon, un groupe venu de Gouadeloupe et un de Russie. Le dimanche sera la journée des anciens qui défileront en ville et s’orienteront vers la cathédrale pour la messe. Un vin d’honneur sera offert par la mairie suivi d’un repas au hall polylavent » annonce Romain Espagnet.

Bernard Bosset présent à la réunion a souligné que la relève était assurée. « La ville sera à vos côtés en 2017. Je vous remercie pour tout ce que vous faite pour la ville ». Isabelle Dexpert salue quant à elle le travail et Jean-Luc Gleyze souligne sa fierté d’avoir une telle association sur le secteur. « C’est important de faire connaître et faire vivre cette culture que nous portons collectivement. Nous continuerons de vous aider financièrement ».

