18 châteaux de l’appellation Loupiac et 18 fermiers donnent rendez-vous les samedi 25 et dimanche 26 novembre prochains, de 10h à 19h, pour la 21e édition des Journées gourmandes Loupiac et foie gras. Accès gratuit aux propriétés viticoles participantes.

Des dégustations et des aninations seront proposées durant ces deux jours aux visiteurs. le midi, ils pourront se restaurer dans une auberge landaise éphémère (installée à la salle des fêtes de Loupiac, à partir de 12h, sans réservation) ou, pour la première fois, dans des chais du Château de Ricaud.

Les animations dans les châteaux

Dégustation de vieux millésimes, gravures sur verres et tableaux 3D



Randonnée pédestre dans le vignoble, expositions de peintures

Quizz mystère autour du Loupiac, Ambiance Féerie de Noël par une décoratrice professionnelle

N°7 Château Grand Peyruchet

Découverte et dégustation de recettes de cocktails à base de Loupiac

La Ferme Découverte Ducazaux vous propose un atelier culinaire de recettes de brochettes de canard de 13h à 15h samedi et dimanche

N°8 Clos Jean

Exposition-vente de livres sur les traditions viticoles de la gironde, Safran de Garonne et Chocolats au Loupiac

La Ferme Pas de Soubiot vous attend pour un atelier découpe de canards samedi et dimanche à 16h

Dédicaces de livres pour enfants, Exposition d’Aquarelles, Gelée et Chocolats au Loupiac

Ateliers culinaires

Peinture décorative sur divers supports

N°17 Château du Prieur

Créations coutures et retouches / Exposition de voitures anciennes

N°18 Château du Vieux Moulin

Dégustation de vieux millésimes à partir de 1955

La Ferme du Moulin de Labat vous convie à réaliser des expériences gustatives en associant leurs foies gras au vin du Château

N°20 Domaine des Rochers

Exposition de peintures

La Ferme de Bertrine vous fera déguster ses confits de canard chaud

N°21 Château du Portail Rouge

Visite de la Villa gallo-romaine

N°26 Château du Grand Plantier

La Ferme Auberge Lacere vous apprendra à découper un canard

N°27 Château Tertre de Pezelin

Ferme exotique

N°28 Château l’Enclos Miqueu

Palombière miniature, exposition de photos sur la vigne et le vin

N°29 Château Mazarin (Vignobles Arnaud)

Exposition d’aquarelles

Taste of Loupiac et foie gras

La 2e édition du show culinaire « Taste of Loupiac et foie gras » réunira trois chefs de renom : Franck Angelaud du restaurant « Le Cohé » à Pessac ; Didier bergey de « L’Entrée Jardin » à Cadillac et Jacques Belot du « Vieux Logis » à Saint-Loubès. Ils prépareront le samedi 25 novembre à 20h sur le navire Le Bordeaux un coktail gastronomique. Frédéric Beneix (Wines4melomanes), dj et ancien sommelier, fera découvrir la sensualité d’un vin accordée à sa composition musicale du même millésime.

Tarif: Pass à 60€ comprenant le trajet en nacette, l’accès au bateau et les dégustations des 18 vins de Loupiac et des cérations des chefs. Réservation indispensable avant le 17 novembre : Romain Queyrens, 05.56.62.62.71 ; loupiac@vins-loupiac.com. Site : vins-loupiac.com