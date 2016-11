Lot-et-Garonne: vers une meilleure gestion de l'alimentation des cours d'eau

L’observatoire de suivi hydrologique qui s’est tenu mercredi fait état de ressources en eau satisfaisantes, des axes réalimentés (Garonne, Lot, système Neste). La totalité des consommations d’eau pour l’irrigation est de 111 millions de m3, très proche de celle de 2015 (114M de m3) et de l’estimation haute théorique de 125M de m3. Les consommations ont été très importantes en août compte tenu de l’absence de pluies. Ainsi des restrictions avaient été prises entre le 18 juillet et le 26 octobre, concernant 10% de la surface irriguée départementale. ces restrictions visaient les secteurs non réalimentés des cours d’eau (3,5% de la surface irriguée). Un travail productif avec les Associations Syndicales Autorisées (ASA) a permis d’améliorer efficacement la gestion des retenues collectives. C’est ce réseau de suivi qui doit être consolidé, avec recherche de solutions pour fiabiliser les indicateurs d’observation des milieux et la prise de mesures. Un groupe de travail sera réuni pour résoudre les situations insatisfaisantes identifiées, sur l’Avance et la Gupie en particulier.

Il est également question d’améliorer la gestion de retenues collectives dans la réalimentation (Séoune, Tolzac), de mieux cibler les restrictions en fonction des cultures, en collaboration avec les filières.