[Lot-et-Garonne] Vacances: des travaux dans les collèges

Comme chaque année, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a profité des grandes vacances estivales pour procéder à la rénovation et à la maintenance des collèges du département dont il est propriétaire.

Entretien et rénovation

Mise en conformité, extension des bâtiments, rénovation des salles de classe et des locaux de restauration, rafraîchissement des façades et des peintures: pour l’année 2017, c’est un budget global de 3,75M€ qui a été consacré à ces travaux d’entretien.

Sur les 28 collèges publics qui sont propriété du Département, une quinzaine d’établissements a fait l’objet de travaux conséquents.

Trois chantiers d’ampleur sont engagés dans les collèges, notamment à Jean-Moulin, à Marmande, dont les travaux ont débuté il y a aujourd’hui plusieurs années. Le chantier sera poursuivi pendant l’année scolaire.

D’autres chantiers ont été réalisés dans les collèges de tout le département, et plus particulièrement en Marmandais au Mas d’Agenais (mise à niveau de l’infrastructure des câblages, installation de classes modulaires), à Tonneins (rénovation de la classe de SVT) ou encore dans l’Albret (La Plaine à Lavardac, Armand-Fallières à Mézin…).

Equipement

Au-delà de la gestion et de la maintenance des bâtiments, le Conseil départemental participe à l’équipement des salles de classe avec un équipement classique (mobilier scolaire et administratif, matériel de restauration, équipement des CDI, matériel technique d’entretien et de maintenance…) et équipement lié aux technologies de l’information et de la communication (ordinateurs, tableaux blancs interactifs, mallettes mobiles de langues, tablettes…).

Le Conseil départemental a consacré une enveloppe globale de 704.000€ à ces équipements.