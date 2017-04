Lot-et-Garonne: un pas décisif vers le très haut débit internet

Ce vendredi à 14 avril à 14h30 à l’hôtel du Département, Pierre Camani, président du Conseil départemental et président du syndicat mixte «Lot-et-Garonne numérique», signera avec le groupement d’entreprises INEO Infracom, SAFEGE et SPIE le marché de conception et réalisation du réseau départemental fibre optique. L’attribution de ce marché marque le lancement du déploiement du Très Haut Débit internet. L’opération consistera à installer sur 10 ans à partir de cette signature la fibre optique dans les 305 communes qui ne sont pas couvertes par l’opérateur privé. «Ce programme représente un investissement sans précédent de 130M€ sur 10 ans. C’est un chantier majeur d’aménagement numérique qui répond à un enjeu d’équité territoriale souhaité par le Département» a souligné Pierre Camani. Un passage dans une ère nouvelle aux retombées économiques indéniables…