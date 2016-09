Lot-et-Garonne: un décès et des comportements à risques sanctionnés

Un accident mortel est survenu au Lédat, dans une collision entre un camion et une voiture, c’est la quatorzième victime de la route depuis le début de l’année en Lot-et-Garonne. La préfecture réitère son slogan d’appel à la prudence: «nous sommes tous touchés, tous concernés, tous responsables!». Les contrôles ne faiblissent pas mais les infractions non plus! Le préfet Patricia Willaert continue d’imposer des contrôles routiers, avec tolérance zéro en cas d’infraction.

Une centaine d’infractions a été relevée entre le 2 et le 4 septembre sur le département du Lot-et-Garonne, en majorité pour des excès de vitesse. 19 véhicules ont été immobilisés et 10 personnes se sont vu suspendre leur permis de conduire.

Samedi 3 septembre, sur la D933, le conducteur d’une BMW a été contrôlé à 170km/h au lieu de 90. Après un refus d’obtempérer, il est malgré tout interpellé et fait immédiatement l’objet d’une rétention de son permis. Au même moment, un second véhicule est pris instantanément à la même vitesse, laissant penser que les deux conducteurs se livraient à une course.