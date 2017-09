Lot-et-Garonne: résultats complets des sénatoriales

Voici les résultats des élections sénatoriales de ce dimanche 24 septembre:

991 grands électeurs étaient inscrits, 967 ont participé au scrutin, 41 blancs et nuls, 926 suffrages exprimés.

Sont élus: Jean-Pierre Moga (467 voix, 50,43%), et Christine Bonfanti-Dossat (436 voix, 47,08%). Ils succèdent donc à Pierre Camani (PS) et Henri Tandonnet (LR).

Suivent: Jean Dreuil (divers gauche, 317, 34,23%), Bernard Barral (PS, 223, 24,08%), Patrice Dufau (PCF, 90, 9,72%), Corinne Griffond (LREM, 89, 9,61%), Pierre Soubiran (sans étiquette, 35, 3,78%), Serge Pujol (divers droite, 22, 2,38%) et Thierry Umber (FN, 16 voix, 1,73%).

Commentaire

Les votes en Lot-et-Garonne suivent la tendance nationale, avec un net recul des candidats de La République en Marche du président Macron (Corinne Griffond, conseillère municipale du Passage d’Agen qui faisait équipe avec Thierry Constans, maire de Gontaud) et donc le retour en grâce des candidats des Républicains représentés avec cette Union de la droite et du centre par le conseiller départemental du canton de Tonneins et ex-maire de Tonneins Jean-Pierre Moga (secondé par Carole Roire, maire de Cancon) et Christine Bonfanti-Dossat (maire de Lafox, secondée par Gaëtan Malange, maire de St-Barthélemy d’Agenais). Le FN dégringole à l’image du parti et de ses déchirures internes, le méconnu Thierry Umber fermant la marche de cette élection où la gauche aura joué la division, PCF et France Insoumise n’ayant pas réussi à s’entendre. Le maire de Sérignac, Jean Dreuil pointe en troisième position devant le socialiste, conseiller départemental du Pays de Serres, Bernard Barral.

Réactions

Jean-Pierre Moga et Christine Bonfanti-Dossat: «Nous tenons à adresser, avec nos suppléants Carole Roire et Gaëtan Malange, tous nos remerciements aux grands électeurs qui nous ont donné leur confiance. Nous sommes pleinement conscients de l’honneur et de la charge que représente un mandat de sénateur. Nous saurons être des sénateurs de terrain au service de tous les élus de Lot-et-Garonne, avec l’ambition de les représenter efficacement au Sénat».

Rose Hecquefeuille, référente départemental La République en Marche: «La REM savait que les élections sénatoriales ne lui étaient pas favorables puisqu’il s’agit d’une élection indirecte qui correspond à l’évidence à un instantané figé des dernières élections de 2014. Les électeurs Lot-et-Garonnais (maires, conseillers départementaux et délégués municipaux) ont tourné le dos à la modernité, à l’avenir et se sont retranchés sur le passé. Ils n’ont manifestement pas suivi les aspirations de leurs électeurs et des jeunes générations. Cette élection ne remet pas en cause le projet de La République en Marche qui poursuivra les réformes par le gouvernement et par le Président de la République pour les rendre plus justes, plus efficaces et en accord avec un territoire résolument tourné vers l’avenir».

Pierre Camani, président du Conseil départemental et sénateur sortant: «Je félicite Jean-Pierre Moga et Christine Bonfanti-Dossat pour leur élection au Sénat. Je compte sur eux pour travailler en concertation et pour porter la voix du Lot-et-Garonne et particulièrement de la ruralité au sein de la haute assemblée. J’attends également d’eux qu’ils agissent rapidement et fortement à mes côtés pour défendre les Départements en difficulté, victimes de transferts de charges financières injustifiées et mal compensées par l’Etat. De par l’exercice de leur mandat de conseiller départemental, les deux nouveaux sénateurs connaissent en effet l’importance du Département pour le devenir de la cohésion sociale, économique et territoriale en Lot-et-Garonne. Je salue la belle campagne et les résultats de Bernard Barral et Jean Dreuil qui n’ont pas démérité dans un contexte national particulièrement difficile pour la gauche. Ce scrutin nous démontre une fois de plus, s’il en était besoin, que les forces de gauche et de progrès doivent se rassembler pour espérer remporter des victoires électorales et que la division est synonyme de défaite. Au niveau local et national, je constate la défaite cinglante des candidats d’En Marche. Les élus locaux, et notamment ruraux, ont sanctionné les mesures du Gouvernement de ces derniers mois, qui viennent fragiliser les collectivités locales. Il est plus que jamais nécessaire de mettre en place une véritable concertation pour réussir le pacte de confiance proposé par le Président de la République. »