Lot-et-Garonne: Pierre Camani demande une aide de 20M€ à l'Etat sinon...

Il est prêt à se faire entendre s’il n’obtient pas gain de cause, quand bien même s’élèverait-il contre sa famille politique… Pierre Camani entend les contraintes des départements, la réduction des dotations en particulier, le transfert de compétences. La prise en charge par le département du RSA grève le budget départemental: «Soit 26 M€ pour 2016, en plus du financement de l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes âgées (APA), la prestation de compensation du handicap… Nous sommes à 46-48 M€ sur un budget de fonctionnement de 230M€ pour le social. Je demande 20M€ qui tiendrait compte d’une juste péréquation parce que nous figurons parmi les départements aux ressources plus faibles qu’en Gironde ou dans les Landes et si je n’obtiens pas ce que je souhaite, je le ferai savoir le moment venu»…

Le président Camani voit d’un mauvais œil l’effort sur la solidarité déjà important consacré par les départements: «L’intégralité de l’aide sociale représente 60% des dépenses que nous assurons pour le compte de l’Etat. Il n’est pas normal que le contribuable soit taxé pour assurer des dépenses de solidarité nationales».

Investissements productifs

Pierre Camani défend son territoire et compte bien ne pas céder au pessimisme, se plaisant à citer le philosophe italien Antonio Gramsci: « Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté ». L’optimisme de la volonté en l’occurrence se décline en plusieurs points: réinventer les services publics de proximité et la CODDEM (lutte contre la désertification médicale) en est un volet, la modernisation des casernes de pompiers et de gendarmes, favoriser le circuit court pour les cantines scolaires des collèges, adopter une mesure phare dans le cadre de la loi NOTRe: l’accès des services au public (multiservices ruraux). Et continuer les chantiers engagés sur le tout numérique dans le département pour que les 120.000 foyers lot-et-garonnais aient accès au haut débit ou les travaux d’infrastructures routières, qui comprennent la fin de la rocade de Marmande pour notre zone du Marmandais mais pas avant 2020, voire plus tôt si l’appel lancé en préambule est entendu !

En tout état de cause, priorité sera consacrée à ces investissements d’avenir, ce qui veut dire que le Conseil départemental resserre ses dépenses en se concentrant sur ses domaines de compétences dans son volet structurant. Fini le saupoudrage.

Un campus numérique

Parmi les nouvelles annoncées ce jeudi à l’hôtel du Département par Pierre Camani, la création d’un Campus du Numérique à Agen, en lieu et place de l’entreprise ESPE qui s’en va. Le bâtiment de 7.000m² accueillera en 2017 de la formation, un incubateur, un espace coworking, tout ce qui touche au numérique.

Michel Pradeau