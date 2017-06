[Lot-et-Garonne] Moustique tigre: mobilisation générale

La préfecture vient de publier un communiqué concernant la surveillance du moustique tigre en Lot-et-Garonne, qui souligne que les partenaires sont plus que jamais mobilisés pour la campagne 2017.

En effet, le Lot-et-Garonne est classé au niveau 1 du plan national anti-dissémination des virus du chikungunya, de la dengue et du zika.

Ce niveau signifie que le moustique tigre Aedes albopictus est implanté et actif dans le département. Un moustique tigre qui peut, dans certaines conditions particulières, être vecteur de ces virus. C’est pourquoi une surveillance renforcée est mise en place du 1er mai au 30 novembre de chaque année.

L’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, Santé Publique France, la préfecture de Lot-et-Garonne et le Conseil départemental de Lot-et-Garonne poursuivent, conjointement, la mise en place d’un plan d’actions spécifiques. L’ensemble des actions est coordonné par le préfet au sein d’une cellule départementale de gestion. Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne finance la surveillance et la lutte contre le moustique tigre en Lot-et-Garonne.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique renforcée, l’ARS recense et traite les signalements des cas suspects importés de chikungunya, de dengue et de zika.

Le plan d’actions détaille l’ensemble des mesures permettant de détecter et de suivre l’évolution du moustique, mais aussi de mettre en œuvre de manière rapide et coordonnée des mesures de protection des personnes. Ces mesures font l’objet d’un arrêté préfectoral.

De 2012 à 2015, un arrêté était pris chaque année. En 2016, un arrêté de type ORSEC a été pris et le plan d’actions est annexé à l’arrêté. Ce dispositif permet une mise en oeuvre plus opérationnelle du plan national, en cas de risque épidémique.

Quelles actions ?

Le plan d’actions comporte :

· des opérations d’information/sensibilisation : chacun peut, en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples, participer à la lutte contre la prolifération des moustiques. En particulier, il est vivement recommandé de supprimer les eaux stagnantes qui favorisent la reproduction du moustique, à l’intérieur et surtout autour de son domicile (soucoupes des pots de fleurs, vases, gouttières mal entretenues, pneus usagés, etc).

Des actions de formation des agents des EPCI sont également financées par le Conseil départemental afin de constituer des relais pour les agents des communes.

· la mise en place d’une veille citoyenne: chaque personne peut signaler la présence du moustique tigre sur www.signalement-moustique.fr

· une surveillance entomologique (surveillance des populations de moustiques) menée par le Conseil départemental, par le déploiement de pièges pondoirs permettant de surveiller la progression géographique du moustique dans le département. Les relevés mensuels de ces

pièges permettent de suivre la colonisation du moustique tigre

· une surveillance épidémiologique renforcée (surveillance des cas humains) et une organisation du signalement des cas suspects importés de chikungunya, de dengue et de zika en lien avec les professionnels de santé

· la vérification de la présence de moustique tigre autour des cas signalés par l’ARS, par le Conseil départemental et en cas de besoin la mise en œuvre d’opérations de démoustication à visée préventive d’épidémie.

Ce dispositif de surveillance et de signalement a pour but, après confirmation de la présence du moustique tigre dans les lieux fréquentés par le malade durant la période de virémie (période où le malade peut potentiellement infecter le moustique en cas de piqûre), de mettre en

place rapidement des mesures de lutte contre les moustiques (suppression des eaux stagnantes, traitement de désinsectisation…) pour éviter la transmission locale des virus.