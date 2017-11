Lot-et-Garonne: les sorties du week-end

Expositions

Marmande

- Les pastels de Marie-France Zawierta, Nonna, à la jardinerie Jay.

- Musée des Arts et Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition. Expo des photographies de Frédéric Meheut.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales, épisode final «Du doute à la victoire»; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Ouvert également le 11 novembre exceptionnellement de 10h à 12h et de 14h à 18h.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Musée Marzelles: peintures de Sylvestre, ouvert les mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, entrée libre.

- Exposition des sculptures de Catherine Guérard à la galerie Egrégore. Entrée libre du jeudi au dimanche de 14h à 19h.

- A la médiathèque, les peintures de Milène Giusti présentées par Tous Artistes Enfants.

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Casteljaloux

Jusqu’au 2 décembre, à la bibliothèque, «petites bêtes du sol».

Clairac

28ème salon de peinture avec Jean Godin comme invité d’honneur.

Tonneins

- Jusqu’au 18 novembre, les œuvres des résidants de la maison d’accueil spécialisé, au centre culturel.

- Dimanche matin, au centre culturel, bourse multicollections par le club philatélique.

Houeillès

Exposition permanente de repro photo des œuvres d’Etienne Mondineau au premier étage de la mairie.

Castelmoron-sur-Lot

A l’EHPAD, la résidence Beaumanoir, les œuvres de Jany Bougier.

Spectacle

Saint-Martin Petit

Vendredi à 20h30, salle des fêtes, café-théâtre avec la compagnie ART’A Théâtre de Virazeil. 8€, gratuit pour les enfants.

Concert

Lagruère

Dimanche à 15h, salle polyvalente, concert de harpes des jeunes de l’école de musique de Marmande et d’Agen. Entrée libre.

Casteljaloux

Samedi au Casino à partir de 19h, concert «Back to Back» en hommage aux Beatles. Gratuit, consommation obligatoire. 05.53.64.87.00.

Sainte-Bazeille

Vendredi à 20h30, à l’espace 180 du Château Rouge, concert avec Sébastien Laligne, chanson pop. Entrée 12€. Petite restauration légère sur place à partir de 19h30.

Mézin

Concert de la chorale « Se Cantaben » le samedi 11 novembre à partir de 20h30.

Barbaste

Concert de Seamrog au théâtre municipal le samedi 11 novembre à partir de 20h30.

Montgaillard

Concert de musiques médiévales en l’église le vendredi 10 novembre à partir de 20h30.

Fête

Fargues-sur-Ourbise

Samedi à partir de 19h, à la salle des fêtes, soirée poule au pot animée par la troupe «Les imprévisibles». Tarif 17€ adultes, 6€ -12 ans. Réservation 05.53.93.04.47.

Baleyssagues

Soirée chataignes organisée le vendredi 10 novembre à partir de 19h à la salle des fêtes.

Evénement

Duras

Grande foire du 11 novembre, samedi, organisée par Info Tourisme: vide-greniers, camelots, voitures neuves, matériel agricole, fête foraine, etc.

Montpouillan

Le Zen Day, dimanche 12 novembre de 10h à 19h, salle des fêtes, journée beauté, bien-être en présence d’une vingtaine d’exposants. Entrée gratuite.

Tonneins

De samedi 11 au 25 novembre, festival du cinéma et des arts, au Rex.

Miramont-de-Guyenne

Concert du groupe Ryon organisé par Bastid’art, samedi 11 novembre, à la salle Gambetta à partir de 20h45. Entrée : 10€ et 7€ pour les adhérents.

Théâtre

Villeton

« Ça se complique » présenté par la Cie le Théâ’tremplin de Lagruère, le dimanche 12 novembre, à 14h30.

Vide-greniers

Houeillès

Dimanche, vide-poussettes et bourse aux jouets de 9h à 17h, salle des fêtes.

Sainte-Bazeille

Samedi et dimanche, au château la Placière, bourse aux jouets organisé par le Groupe Féminin.

Gaujac

Bourse aux jouets et salon du livre, le samedi 11 novembre, de 9h à 18h à la salle des fêtes.

Visites

Duras

Le château de Duras, ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

Les Jardins de Beauchamp, rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Escape, live escape game, 17, rue de la Viguerie, ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 22h, le vendredi et le samedi de 10h à minuit. Réservation obligatoire au 06.86.13.88.55.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.