Lot-et-Garonne: le niveau de vigilance incendies passe au rouge

Le niveau de vigilance du plan de prévention incendies de forêts vient de passer au niveau 4 sur une échelle de 5, c’est-à-dire le niveau rouge. Cette décision prise par le préfet Patricia Willaert résulte évidemment de cet état de sécheresse qui dure et qui rendent les massifs forestiers particulièrement exposés à des incendies. Ce passage en niveau rouge impose des restrictions: les activités ludiques et sportives sont interdites à l’exception de celles exercées en base de loisirs et aux abords des plans de baignade avec plages (Lot, Garonne, lacs). La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sont interdits entre 14h et 22h sur les pistes forestières, les chemins ruraux, chemins d’exploitation, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public dans les espaces exposés. Les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage sont suspendues entre 14h et 22h.

Il va de soi que les autres interdictions d’usage accompagnent ces mesures, au rang desquelles: faire du feu, fumer, jeter tout débris incandescent, incinérations et brûlaes dirigés, camping et bivouac, feux d’artifices, usage d’outils de débroussaillage thermique. Ne pas installer non plus son barbecue n’importe où, ne pas allumer non plus de lanterne chinoise.

Pour plus d’information: www.lot-et-garonne.gouv.fr