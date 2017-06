[Lot-et-Garonne] Le département, élément pilote pour la fracture territoriale

Afin d’évoquer la situation du département de Lot-et-Garonne dont le budget a été retoqué par la chambre régionale des comptes, le président du conseil départemental Pierre Camani attendait énormément d’une rencontre avec des membres des cabinets élyséens et ministériels.

Composée de Christian Dezalos, vice-président en charge des finances, de Raymond Girardi, Christian Delbrel et Jean-Pierre-Moga, représentant les différents groupes de l’assemblée départementale, la délégation a également été accompagnée par les trois nouveaux députés fraîchement élus dimanche dernier et le sénateur Tandonnet.

J’en suis très satisfait et fier de représenter mon département et l’ensemble de départements

Avant cette table ronde, ils ont été reçus par Dominique Bussereau en son titre de président de l’assemblée des départements de France. Une rencontre jugée “positive” par le président Camani. “Il m’a proposé de faire partie de la délégation pour rencontrer le président de la République le 17 juillet prochain puis le premier ministre et les ministres concernés par ce dossier“, explique-t-il “Je serais au cœur des négociations sur ces problématiques. J’en suis très satisfait et fier de représenter mon département et l’ensemble de départements“.

Puis, cette matinée parisienne s’est poursuivie du côté de l’hôtel Castries où la délégation a participé à une rencontre élargie. “Pour cette raison, elle ne s’est pas déroulée à l’Elysée mais au ministère de la cohésion des territoires”, souligne le président Camani. Autour de la table, des conseillers techniques de l’Elysée, le directeur de cabinet du ministère de la cohésion ou encore le directeur général des collectivités territoriales.

Une réunion jugée positive

A la sortie, le président Camani ne dissimulait pas sa satisfaction. “La réunion s’est bien passée. Nos interlocuteurs ont été à notre écoute” . Une réunion à laquelle le Préfet de Lot-et-Garonne Patricia Willaert avait également été conviée. Sans surprise, la délégation est repartie sans les 20M€ “pour abonder la ligne budgétaire” du conseil départemental. Il souligne toutefois la “vraie volonté d’aller de l’avant pour l’avenir“. A ce titre, le Lot-et-Garonne devrait être un département pilote, “préfigurateur d’un nouveau pacte de confiance entre les collectivités et l’Etat“. Et Pierre Camani d’en dévoiler un peu plus : ” Ce que le président Macron veut mettre en place, c’est une négociation avec les collectivités. La situations est différente selon les départements. Le président demande du donnant donnant. L’Etat apportera son soutien sur les départements font des efforts de gestion“.

Une hausse de la fiscalité inévitable

En tout cas, les représentants du Lot-et-Garonne ont remis un document de quatre page pour “exprimer leur volonté d’être le laboratoire de la fracture territoriale“. Cela pourrait déboucher sur un contrat de confiance de cinq ans. “Demain, cela nous permettra de financer nos investissements d’avenir“, place le président du conseil départemental “aujourd’hui, ce que nous propose la Chambre Régionale des Comptes est sans perspective pour les années à venir“.

Mais la mauvaise nouvelle est qu’aucune solution n’a été trouvée pour l’immédiat. De ce fait, cela passera par un nouveau budgets qui devra tenir compte des recommandations de la CRC avant de nouvelles réductions de dépenses et surtout une hausse inévitable de la fiscalité.