Lot-et-Garonne: l'ouverture de la chasse, dimanche, jusqu'à 14h

Chassera, chassera pas? La fédération des chasseurs est assaillie de coups de fil pour savoir si oui ou non il sera possible de chasser dimanche, pour l’ouverture. La réponse est oui, mais avec une restriction imposée par arrêté préfectoral, répondant aux degrés de vigilances de lutte contre les incendies. Les massifs forestiers sont évidemment concernés. Chez nous en Lot-et-Garonne, il s’agit du massif des Landes de Gascogne et du Fumélois, exposés plus que tout aux risques d’incendie majeur en raison des conditions climatiques actuelles. Si bien qu’il ne sera plus possible de chasser après 14h.

Tout chasseur en conviendra, la chaleur qui sévit n’apporterait rien de bon au-delà de 14h, à commencer par les chiens qui en auront pris plein la truffe, dès 8h, mais de poussières et de terre sèche. Le gibier, quant à lui, risque de se terrer justement. On ne s’attend pas un millésime exceptionnel côté chasseurs, mais la passion de la chasse ne se mesure pas à la quantité des trophées rapportés. Une simple sortie dans les champs et les bois, ce dimanche 11 septembre, suffit au bonheur des chasseurs et de leurs chiens.

Pour plus de renseignements: Fédération départementale des Chasseurs à Bédouret. Préfecture de Lot-et-Garonne.

Bonne ouverture !

Les communes concernées par ces restrictions

Antagnac, Poussignac, Ruffiac, Beauziac, Casteljaloux, La Réunion, St-Martin de Curton, Villefranche-du-Queyran, Ambrus, Caubeyres, Damazan, Fargues-sur-Ourbise, St-Léon, St-Pierre de Buzet, Barbaste, Montgaillard, Pompiey, Xaintrailles, Allons, Boussès, Durance, Houeillès, Pindères, Pompogne, Sauméjan, Mézin, Poudenas, Réaup-Lisse, Ste-Maure de Peyriac, St-Pé Saint-Simon, Sos. Et en Fumélois: Blanquefort sur Briolance, Cuzorn, Fumel, St-Front sur Lémance, Sauveterre la Lémance, Gavaudun, Lacapelle-Biron, Montagnac-sur-Lède, Pauilhac, Salles.