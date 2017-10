Lot-et-Garonne: l'agenda du -grand - week-end

Expositions

Marmande

- Les pastels de Marie-France Zawierta, Nonna, à la jardinerie Jay.

- Musée des Arts et Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, exposition des peintures contemporaines de Michel Marant jusqu’au 31 octobre.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Exposition des sculptures de Catherine Guérard à la galerie Egrégore. Entrée libre du jeudi au dimanche de 14h à 19h. Vernissage en musiques et chants, dimanche à 16h30.

- Géographismes, exposition de peintures d’Hervé Renoult à la médiathèque jusqu’au 4 novembre.

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Escassefort

Les photographies de Damien Van De Hel à la mairie, jusqu’à fin octobre.

Beaupuy

Les peintures de Mireille Picard à la Bellothèque durant tout le mois d’octobre.

St-Martin-Petit

Dimanche, de 11h à 19h, expo itinérante au château de la Comtesse et à St-Michel de Lapujade, avec les œuvres de 2 photographes et 5 peintres/plasticiens. renseignements au 06.30.61.30.43.

Casteljaloux

Jusqu’au 2 décembre, à la bibliothèque, «petites bêtes du sol».

Tonneins

A partir de vendredi, rétrospective de l’atelier peinture de la maison d’accueil spécialisée au centre culturel.

Clairac

A partir de dimanche, 28ème salon de peinture avec Jean Godin comme invité d’honneur.

Théâtre

Esclottes

Théâtre chez l’habitant, ce vendredi à 20h30, avec Ernestine et Un p’tit vers de Dropt, au domaine des Savignattes. Renseignements et réservations: 06.75.11.71.84.

Virazeil

La troupe ART’A Théâtre propose une comédie le vendredi 27 octobre à 20h45. Entrée 8€, gratuit pour les moins de 12ans. Réservations au 06.70.74.59.11

Halloween

Duras

Mardi 31 octobre, à partir de 15h dans le village, animations pour les bambins; à partir de 19h, animations pour les ados au château. A 20h, au village, bal masqué.

Ste-Bazeille

Au LB, bar-brasserie, mardi 31 octobre à partir de 18h: géocaching, chasse au trésor et chants, dîner sur place, karaoké à 19h30. Avec ou sans déguisement. Tel: 05.53.83.05.42.

Marmande

- Mardi 31 octobre, contes à faire peur tout âge, à l’office de tourisme: 14h30, 15h30, 16h30. Concours de déguisement à 17h30 place Clemenceau, lots à gagner. Dégustation d’une soupe à la citrouille à 18h-18h30 place Clemenceau.

- Cinéma Plaza: concours de déguisements (masques interdits) mardi 31 à 18h45 pour les enfants, 21h pour les adultes. Nuit de l’horreur à 19h (La Famille Addams), 21h15 (Dracula) et 23h30 (Carrie en VO). Tarif unique 4,30€ par film.

Varès

Avec l’APE, mardi à 20h à la salle des fêtes.

Labretonie

Mercredi dès 18h30 au ranch de Bel Air.

Granges-sur-Lot

Mardi à partir de 18h, visites loufoques au musée du pruneau.

Tonneins

Mardi dès 14h30 au centre culturel, ateliers Halloween puis à 18h à la Manoque pour une boum d’enfer.

Concert

Argenton

Samedi, à partir de 21h à la salle des fêtes, Kei’s Band en première partie, puis concert de la Compagnie Mohein. Tarifs: 10€, 8€ pour les adhérents de Staccato, gratuit pour les moins de 12 ans.

Sainte-Bazeille

Hommage à David Bowie avec Capsula, vendredi à 20h30 au 180. Entrée: 12€.

Casteljaloux

Samedi à partir de 19h, au casino, avec Monkey Shoulder, jazz, blues.

Evénement

Marmande

Festival Urbance. Vendredi à partir de 20h, concert hip-hop avec Johan Paimbault (pecus, beat box) et Noar (rap). Samedi, de 14h à 18h30, plaine de la Filhole, Jam Sports Urbains, graff, bubble bump, échasses, trotinettes, skate électrique et performance de six graffeurs. A partir de 18h30, soirée DJ’s, spectacle pyrotechnique et sports urbains.

Vendredi 27 octobre: Ateliers Urbance avec DJ Monte le Son, écriture rap/ragga, graff, danses urbaines, beat box et sports urbains avec Roue’tine et Jagerbikers. Infos au 06.76.77.49.81 ou au 05.53.93.46.49.

Vide-greniers

Marmande

Dimanche 29 octobre, sur le parking de la Filhole.

Braderie

Casteljaloux

Dimanche, rue Robert Celles, dans le local du Secours populaire.

Visites

Tombeboeuf

Samedi, visite gratuite de la centrale photovoltaïque au sol par l”Espace Info Énergie du CPIE Pays de Serres Vallée du Lot et la société gestionnaire. Inscriptions : 05.53. 71.05.34 ou sur arpenergie@wanadoo.fr

Duras

Le château de Duras, ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tél. : 05.53.83.77.32.

Couthures-sur-Garonne

Maison des Gens de Garonne, ouverte jusqu’au 5 novembre, tous les jours de 13h30 à 18h30. Tarifs: 8€ adulte, 6€ pour les 6-12 ans, carnet de jeu inclus dans le billet d’entrée. Chasse au trésor dans le village pendant les vacances de Toussaint. Renseignements au 05.53.20.67.76.

Marmande

- Les Jardins de Beauchamp, rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Escape, live escape game, 17, rue de la Viguerie, ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 22h, le vendredi et le samedi de 10h à minuit. Réservation obligatoire au 06.86.13.88.55.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.