Lot-et-Garonne: inquiétude autour des contrats aidés

Pierre Camani, sénateur et président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, a interpellé le gouvernement sur la catastrophique conséquence de la suppression des contrats aidés, tant pour le secteur des entreprises, des collectivités publiques que pour le secteur marchand et associatif. Depuis l’annonce de ces suppressions cet été, l’ensemble des élus, des responsables d’associations dénoncent cette décision, «elle est brutale et sans concertation préalable», déclare-t-il mais surtout «elle ne respecte pas les directives données aux préfets de traiter les situations locales au cas par cas.»

Premiers effets néfastes: dans les établissements scolaires et pour ce qui est du Conseil départemental, dans les collèges qu’ils ont en charge. «Cette nouvelle donne met à mal la mission d’intendance que le Département remplit dans les collèges (entretien des locaux, restauration scolaire, hébergement…)», 4,45M€ investis dans leur rénovation notamment.

En Lot-et-Garonne, le Département gère 24 collèges publics, soit 260 personnes, répartis ainsi: 208 titulaires ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissement d’enseignement); 16 sont en contrat conventionnel (CDD de différentes durées), 36 sont en contrat aidé (CUI). Ils interviennent dans la restauration, le service, la maintenance et l’entretien général. Sur ces 36 contrats aidés, 27 doivent être remplacés d’ici au 31 décembre, les 9 autres doivent être renouvelés d’ici à septembre 2018. «Bien que mis devant le fait accompli, nous avons réagi dans l’urgence et fait au mieux pour accueillir les collégiens et les enseignants dans de bonnes conditions. Mais cela ne tiendra pas dans la durée… Cette mesure est inacceptable car elle va avoir de d’importantes répercussions sur le fonctionnement des collèges et qu’elle engendre des situations humaines difficiles».

Deux options émise par Pierre Camani: soit laisser les choses se dégrader, soit basculer de CUI en contrats traditionnels, soit une charge supplémentaire de 750.000€ contre 75.000€ aujourd’hui pour les 36 contrats aidés. «Dans le contexte financier actuel, il est impossible d’engager de nouvelles dépenses. Impossible non plus de demander aux familles de compenser le désengagement de l’Etat en leur demandant de mettre la main au porte-feuille». Ainsi, le Département de lot-et-Garonne demande que «cette décision soit réexaminée dans les meilleurs délais». Un nouveau coup dur porté par l’Etat aux collectivités locales après l’annonce de l’annulation de 300M€ de dotations et les 13 milliards d’économie demandés à ces mêmes collectivités.

Réponse des députés

Michel Lauzzana, Alexandre Freschi et Olivier Damaisin (tous trois députés de la majorité présidentielle) ont tenu à connaître les effets de la restriction des contrats aidés en Lot-et-Garonne. «Pour l’heure, nous savons que les contrats relatifs à l’Education nationale, à la sécurité ainsi que ceux formalisés par le Département pourront être reconduits. Il y a nécessité de proposer aujourd’hui des alternatives à ce type de contrats, relativement précaire et n’ayant d’impact que sur le court terme. Rappelons que la vocation première du contrat aidé n’est pas de venir en aide aux structures, même publiques, dans leur fonctionnement mais d’accompagner les chômeurs, notamment des jeunes peu qualifiés, dans leur accès à l’emploi. Or les rapports démontrent que ce dispositif est inefficace et onéreux. Seuls 26% des personnes bénéficiant d’un contrat aidé dans le secteur non marchand trouvent ensuite un emploi durable. Notre département est celui de la Région qui recourt le plus aux contrats aidés, un mécanisme qui, s’il produit un effet statistique, n’est qu’une réponse lacunaire à la lutte contre le chômage. Il est temps de réfléchir tous ensemble à des politiques en cohérence avec les enjeux de demain de notre territoire, de prendre des responsabilités sur nos politiques de l’emploi. Soyons objectifs et audacieux pour la France, pour notre département aussi» ont-ils répondu en substance».