Lot-et-Garonne: Guy Clua pas plus rassuré par Macron que Hollande ou Sarkozy...

Quel avenir pour nos communes rurales? Depuis la loi Marcellin de 1971 qui prévoyait la diminution du nombre de communes en France, la riposte ne s’est pas fait attendre et les communes se sont organisées. C’est à cette date que sont nées les associations des maires ruraux dont Guy Clua est le président pour le Lot-et-Garonne. Ces communes ne doivent pas dépasser les 3.500 habitants, autant dire qu’elle sont majoritaires dans notre département, même si le nombre d’adhérents pourrait être plus important: «Nous sommes 120 communes adhérentes sur les 317 que compte le Lot-et-Garonne. Vous vous trouvez dans cette situation, un tiers de maires fatalistes qui arrive en bout de carrière et n’y croit plus, un tiers qui s’en fiche et un tiers qui se bat pour que vivent leurs communes»avoue-t-il. Guy Clua, maire de St-Laurent, près de Port Ste-Marie, fait partie de ce dernier tiers évidemment. Il porte ses guêtres à Paris, à Bordeaux ou à l’hôtel St-Jacques à Agen pour défendre les intérêts des petites communes, souvent face aux grosses, s’appuyant sur les parlementaires départementaux pour faire passer le message des communes rurales «qui, s’il n’existait pas l’amour du village, le bénévolat, seraient exsangues». Et c’est une des premières contrariétés du maire de St-Laurent, la baisse des dotations: «la suppression de 300M€ d’aide, suppression des contrats aidés qui va affaiblir les associations et les collectivités»… Bref Guy Clua clame son exaspération, nourrissait de l’espoir au sortir de la Conférence des Territoires du 17 juillet menée à Paris par Emmanuel Macron: «Il nous a été fait la promesse qu’on serait écouté, on s’aperçoit que ce n’est pas mieux qu’avec Hollande ou Sarkozy, les décisions sont prises une fois de plus sans concertation» se désole-t-il.

