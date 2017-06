[Lot-et-Garonne] Encore de trop nombreuses infractions

Au cours du week-end de l’Ascension, les opérations de sécurité routière réalisées sur l’ensemble du département ont encore relevé de trop nombreuses infractions, 282, en, majorité pour des excès de vitesse. 56 véhicules ont été immobilisés.

Sur ces quatre jours de contrôle renforcé, ont également été sanctionnées huit personnes qui conduisaient sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants. La préfecture prévient: de nouvelles opérations de contrôles intensifiées seront mises en œuvre au cours de ce week-end de la Pentecôte. Le Préfet a demandé aux forces de l’ordre de rester fortement mobilisées et rappelle qu’aucune tolérance ne sera accordée aux conducteurs dangereux.

Ceinture obligatoire et précieuse

La préfecture profite également de l’occasion pour rappeler que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, regrettant que de trop nombreux usagers de la route s’en dispensent.

Le non port de la ceinture de sécurité est le troisième facteur de mortalité sur les routes. Dès 20km/h, un choc subi sans ceinture peut être mortel. En cas d’accident, le conducteur et les passagers non attachés risquent d’être projetés avec force à l’intérieur de l’habitacle ou éjectés. De plus, un passager arrière non attaché sera propulsé contre le siège avant, éventuellement contre son occupant, qu’il écrasera avec une force de plusieurs tonnes. La ceinture de sécurité permet de maintenir le corps solidaire du siège.