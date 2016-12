[Lot-et-Garonne] Dispositif de sécurité renforcé pour le Nouvel An

A l’approche du réveillon du Nouvel An, Patricia Willaert, préfet de Lot-et-Garonne, «mobilise les forces de sécurité en renforçant l’ensemble des dispositifs pour que les conditions optimales de sécurité soient assurées pour tous les Lot-et-Garonnais» explique la préfecture dans un communiqué.

Le dispositif de sécurité sera donc renforcé pendant la période des fêtes.

Le préfet «réaffirme toute sa détermination à lutter contre les vols commis à l’encontre des commerçants et des particuliers. Les forces de police et de gendarmerie sont ainsi engagées dans la sécurisation des zones commerciales et des centres-villes. Le plan anti hold-up est activé depuis le début de mois». L’opération Tranquillité Vacances, désormais accessible tout au long de l’année, prend une importance particulière en cette période de fin d’année : elle permet de signaler son absence au commissariat ou à la brigade de gendarmerie la plus proche, qui organise ensuite des patrouilles de surveillance.

Des réservistes en renfort

Pour assurer la sécurité de tous lors des manifestations et festivités de la Saint Sylvestre, les forces de l’ordre sont renforcées de manière générale sur l’ensemble du département grâce notamment à l’appel de réservistes. Ainsi près de 280 gendarmes et policiers sont mobilisés.

Le préfet a également demandé aux maires d’appliquer avec la plus grande rigueur les consignes de sécurité en matière de rassemblements avec notamment la mise en place de chicanes ou dispositifs bloquants amovibles ; d’inspections filtrages pour les sacs et colis et une vigilance portée aux véhicules en stationnement près des lieux de rassemblement.

Des mesures de police administrative prises à l’occasion du Nouvel An

Le préfet a arrêté des mesures qui interdisent la vente d’artifices de divertissement et d’engins pyrotechniques et la vente de carburants et combustibles domestiques dans des contenants à emporter (bouteille, bidon, jerrican) du 31 décembre 2016 à 8h au 2 janvier 2017 à 7h.

Ces dispositions ont pour objectif de prévenir les troubles à l’ordre public traditionnellement constatés à l’occasion des fêtes et souvent liés à un usage mal intentionné des artifices de divertissement et des carburants. Le préfet a aussi rappelé aux maires les mesures liées à la consommation excessive d’alcool dont les conséquences se révèlent parfois dramatiques : la vente ou l’offre à titre gratuit d’alcool à des mineurs est strictement interdite ; les débitants de boissons ne peuvent ni servir, ni recevoir dans leur établissement des personnes manifestement ivres.

Vigilance sur les routes

Depuis le début de l’année 2016, 25 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route dans notre département. La vitesse et la consommation d’alcool et de stupéfiants en sont les principales causes. Aussi, à l’approche du réveillon du Nouvel An, le préfet de Lot-et-Garonne appelle à nouveau l’ensemble des usagers de la route à adopter un comportement responsable pour éviter que la fin d’année, synonyme de fête et de convivialité, soit entachée par de nouveaux drames.

Pour veiller à la sécurité des usagers, les forces de l’ordre seront particulièrement mobilisées pour assurer, de jour comme de nuit, une surveillance renforcée des axes routiers. Le préfet demande aux forces de l’ordre de ne concéder aucune tolérance à des comportements dangereux mettant en péril la vie des autres usagers de la route.