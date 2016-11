Lot-et-Garonne: deux nouvelles victimes de la route

19 tués en Lot-et-Garonne depuis début janvier, deux nouveaux accidents mortels survenus hier mercredi 23 novembre à quelques heures d’intervalle, le bilan s’alourdit et justifie plus que jamais l’appel à la vigilance des usagers de la route. Le préfet Patricia Willaert, appelle aussi au maintien des contrôles sur le bord des routes par la police nationale et la gendarmerie. En cette période où la nuit tombe très vite, il est essentiel d’être visible.

300 infractions ont encore été relevées le week-end dernier et 41 véhicules immobilisés. Sur ces 300 conducteurs verbalisés, plus de la moitié étaient en excès de vitesse… Et toujours des comportements irresponsables, tel ce conducteur sur l’autoroute A62 à bord d’une auto malgré l’annulation judiciaire de son permis pour une durée de trois ans. Âgé de 28 ans, et multirécidiviste, il vient de commettre un délit d’escroquerie au péage en conduisant sous l’empire d’un état alcoolique et de stupéfiant.