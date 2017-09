Lot-et-Garonne: arnaque à la panne d'essence et aux billets bulgares

Les faits se sont passés il y a quelques jours déjà, mais Louise, une touriste de Lorient, 66 ans, a tenu à apporter son témoignage, par esprit de citoyenneté et de solidarité «pour que d’autres ne se fassent pas avoir»… Nous sommes en début d’après-midi, Louise se rend à Gavaudun quand un automobiliste se pose au beau milieu de la route, à un carrefour, sa voiture sur le bas côté de la chaussée. «Il m’a abordé dans un Français très correct en me disant qu’il était tombé en panne d’essence. Il m’a alors sorti plusieurs billets de 500 et 100 en précisant qu’il s’agissait d’argent bulgare, mais qu’il voulait les échanger avec des euros». La sexagénaire sent venir l’arnaque et se montre réticente, en invoquant le fait qu’elle n’avait pas d’argent, seulement une carte bancaire. Le jeune homme s’agace et montre sa femme et un enfant dans la voiture: «Vous êtes sans cœur pour une femme et un enfant» lui a-t-il asséné en voulant la culpabiliser.

«Je me suis rendue à la gendarmerie la plus proche pour signaler les faits» déclare-t-elle, encore troublée par cette tentative d’arnaque, elle qui circulait seule, un goût amer dans la bouche