Lot-et-Garonne: ADIE recherche des bénévoles pour l'emploi

L’ADIE est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise et donc leur emploi, grâce au microcrédit. Dans le cadre de son développement de son activité, l’ADIE recherche des bénévoles, en activité ou retraités, eux-mêmes créateurs d’entreprises et qui, riches de leur expérience et issus d’horizons divers, peuvent agir pour l’emploi, près de chez eux. Etre bénévole à l’ADIE c’est intervenir auprès de publics animés par une envie d’entreprendre mais freinés par le manque d’apport en capital. C’est aussi intégrer une équipe mue par les mêmes objectifs, celui de trouver une solution à ces porteurs de projet.

Dans un contexte de chômage massif, l’ADIE a besoin de davantage de bénévoles, d’où le sens ce cette campagne de communication: «Agissez pour l’emploi près de chez vous».

Une rencontre a lieu mercredi 21 septembre à Montauban, 15 place Franklin Roosevelt au 1er étage, de 9h30 à 16h30. Mais il est également possible de contacter l’antenne agenaise à l’Agropole, bâtiment Delmagro, 47310 Agen Cedex 9. Tél: 0969.328.110.