Les Lormontais auront toujours fait la course en tête dans les Landes mais c’est en cinq minutes chrono et 21 points marqués dans ce laps de temps qu’ils vont tuer tout suspense. Ils vont tout d’abord bien gérer la première mi-temps en marquant un premier essai sur ballon porté, des points leur permettant de virer en tête aux agrumes (6-13). On se dit alors qu’il y a un coup à jouer en ce lieu et les visiteurs vont donc plier tout suspense dès le retour sur le pré. Jean-Baptiste Beyries (44’), Théo Durand (46’) et Jean-Baptiste Bourrin (49’) vont en effet assommer les Aturins.

Les barrages au printemps

Il reste alors aux visiteurs à gérer leur fin de match et à contenir la révolte, timide, des Landais. Ces derniers réduisent bien l’écart à un quart d’heure du trille final, mais c’est insuffisant pour faire sauter le bonus offensif des visiteurs, leur premier cette saison. Voici donc désormais les Lormontais bien calés au cœur du classement à mi-parcours et en ballottage favorable pour disputer les barrages au printemps prochain. De quoi s’offrir une trêve plutôt sympa en attendant de rendre visite au RCBA, le 15 janvier.