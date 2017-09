Il y avait incontestablement mieux à faire pour les Girondins lors de ce déplacement dans la banlieue rochelaise et cette courte défaite pourrait bien rester en travers de la gorge du staff. Plutôt performante en conquête, l’équipe lormontaise va en effet se mettre assez vite en situation de prendre le large au score. Les Tangos marquent dès la 10’ un essai qui leur donne le droit de prendre le score. Ils ne le savent pas encore, mais ces sept points seront les seuls d’une longue après-midi. Une impressionnante série de fautes va alors largement perturber la suite de la rencontre.

Indiscipline et maladresse

Beaucoup sanctionnés, les visiteurs ne peuvent que subir sur le plan de l’occupation, même si les locaux ne concrétisent pas leurs occasions. Lormont va même jouer à treize en fin de première mi-temps. C’est en tout début de deuxième acte néanmoins que les Maritimes vont faire basculer la rencontre en marquant à leur tour. Le score se fige à l’heure de jeu et aucune des deux formations ne va plus marquer le moindre point, les visiteurs lâchant un trop grand nombre de ballons pour espérer inverser le sort du match. Discipline et adresse seront au menu de la semaine à venir, avant la réception d’Isle sur Vienne le week-end prochain.