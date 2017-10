Même si cette formation de Saint Yrieix possède des atouts non négligeables, les Lormontais n’ont manifestement pas pris le match par le bon bout dimanche dernier. Songez seulement que les visiteurs menaient 15 à 3 après vingt minutes de jeu, le tout en ayant marqué deux essais.

Trois essais en neuf minutes

Plutôt spectateurs jusque-là, les locaux avaient alors la bonne idée de se mettre à jouer et comme pour mieux faire étalage de leur talent, ces derniers marquaient trois essais en neuf minutes, 19 points qui leur permettaient de museler les visiteurs. Cinq essais en 40 minutes puis plus rien, sinon un duel de buteur qui laissait malgré tout les visiteurs dans les points et les Lormontais pas à l’abri d’une mauvaise surprise.

Ces derniers l’emportaient donc (28-18), sans forcément convaincre mais en prouvant malgré tout que la qualité de l’effectif n’était pas feinte. Cette dernière ne sera toutefois pas suffisante face à Marmande la semaine prochaine et il faudra y adjoindre une implication constante et sans faille.