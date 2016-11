Longueville : Trois voitures entrent en collision, 1 blessé

Le jour venait juste de se lever sur la campagne et sur les routes, lorsque, sur la commune de Longueville, vendredi vers 8h10, sur la RD 813 rendue glissante par la pluie et le brouillard, une collision en chaîne a mis en cause trois voitures. On peut supposer que l’une des voitures, pour une raison indéterminée, a freiné, alors que suivaient derrière deux autres véhicules lesquels se sont encastrés par l’arrière. Les pompiers de Marmande et de Tonneins ont évacué un blessé vers l’hôpital de Marmande. Durant le dégagement des véhicules, la circulation s’est faite sur une voie, régulée par les gendarmes de la BTA de Marmande. La circulation est redevenue normale vers 10 heures.