Loisirs: l'agenda des sorties en Grand Marmandais

Expositions

Grand Marmandais

« Artère», parcours d’art contemporain, dans 11 communes : Duras, Soumensac, Lauzun, Miramont-de-Guyenne, Cocumont, Marmande, Gontaud-de-Nogaret, Tonneins, Clairac, Casteljaloux, Houeillès.

Marmande

- Musée des Arts et Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition. Exposition des dessins humoristiques «anglo-gascons» de Perry Taylor à voir jusqu’à fin août.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, exposition des peintures contemporaines de Michel Marant jusqu’au 31 octobre.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Challenge sur la Liberté, galerie Egrégore, boulevard Meyniel, exposition de 10 artistes. Entrée libre, du jeudi au dimanche de 14h à 19h et sur rendez-vous au 06.09.05.83.80.

- Musée Marzelles: exposition des peintures naturalistes de Richard de Lopez, jusqu’au 2 septembre. Mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, entrée libre.

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

St-Pierre sur Dropt

Au moulin de Cocussotte, exposition des sculptures de Catherine Lacroix (Soulac). 06.86.64.16.51.

Beaupuy

Cadr’en folie au jardin public, tout l’été.

Miramont-de-Guyenne

- Rétrospective sur Alfred Court, dans le hall de la mairie, tout l’été.

- Exposition tout l’été des photographies de Michel Porquet au bar-restaurant Le Petit Chaperon Rouge.

Escassefort

Jusqu’au 25 août, expo de peintures à la mairie.

Puymiclan

Artisanat d’art, poteries, céramiques jusqu’au 10 septembre, au Relais culturel lieu-dit Champs du Bois, RD933, 1km après la confiserie Georgelin.

Casteljaloux

Art et artisanat de l’Amicale Laïque, jusqu’au 27 août à l’Office de tourisme.

Le Temple-sur-Lot

Peintures de Joëlle Villard jusqu’au 27 août à l’office de tourisme, du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h. Entrée libre.

Vide-greniers

Allons

Dimanche, dès 7h, à la salle des fêtes.

Spectacle

Marmande

Tous les samedis, à 16h, dans le jardin des Droits de l’homme, spectacle des Marionnettes d’Aquitaine. Entrée libre.

Fêtes

Lannes

Fête locale, du 25 au 27 août.

Mauvezin-sur-Gupie

Fête locale, du 25 au 27 août: loto, repas, bal, VTT, randonnée, belote, marché artisanal, démonstration de chiens de troupeau, feu d’artifice.

Saint-Barthélemy d’Agenais

Fête locale de vendredi à dimanche: belote, rassemblements de moto, vide-greniers, expo de tracteurs anciens, rando-tracto, démonstration de battage à l’ancienne, repas, etc.

Le Mas d’Agenais

Fête de la peinture et du dessin, dimanche.

Cocumont

Fête locale du 25 au 28 août : belote, ball-trap, pétanque, randonnées, fête foraine…

Marchés

Saint-Pardoux-du-Breuil

Chaque lundi matin, marché bio sur le parking du magasin Biocoop.

Meilhan-sur-Garonne

Tous les mercredis sur la place d’Armes de 19h à 23h.

Damazan

Tous les mardis à partir de 18h30, jusqu’au 29 août, place Armand Fallières.

Le Fréchou

Chaque vendredi jusqu’à fin août, marché des producteurs de pays.

Frégimont

Marché gourmand les vendredis jusqu’au 25 août.

Mézin

Chaque lundi jusqu’au 28 août, marché gourmand, place du Club à partir de 19h, animation musicale.

Événement

Marmande

Festival des Nuits Lyriques jusqu’au 26 août, avec le concours international de chant au Comœdia.

Allemans-du-Dropt

Concours de peintures et de dessins, samedi. Contact: 06.87.95.25.62.

Casteljaloux

Samedi 26 et dimanche 27, salon Palombexpo au parc municipal avec vide-cabane, exposition de matériel de chasse et d’oiseaux… Entrée 5€ (gratuit – 12 ans). Renseignements et réservation : 05.56.23.69.96 ou 06.84.08.68.13.

Concerts

Miramont-de-Guyenne

Samedi, à 21h, place de la mairie, concert gratuit du Duo Combo Tour.

Lauzun

Vendredi 25, concert de chansons françaises à 21h au théâtre de verdure (jardin de la Communauté de communes). Entrée : adulte 10€, enfant – 12 ans 5€. Réservation : 05.53.20.10.07.

Festivals

Monteton

Dimanche 27 et lundi 28 août, « Soirée 47 » avec spectacles et musique live, numéros de cirque et ateliers

Visites

Durance

Samedi et dimanche, visite gratuite du Prieuré de Lagrange à 17h.

St-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert l’après-midi du mercredi au dimanche. Jardin, roue en fonctionnement, histoire du moulin et de la navigation sur le Dropt, échelle à poissons sur le Dropt. Juillet, août, septembre ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 sauf lundi. Entrée: 4€, 3€ pour les groupes. Renseignements: 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

Gens de Garonne, site ouvert tous les jours de 13h30 à 18h y compris les jours fériés.

Duras

Le château de Duras, ouvert en août tous les jours de 10h 19h, tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

- Les Jardins de Beauchamp, rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

- Tous les mercredis jusqu’au 30 août, visites libres ou commentées de la chapelle Saint-Benoît, de 14h à 17h, rue de la Libération. Entrée gratuite.

- Ouverture de la galerie d’art sacré et de la chapelle Caillade, les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 14h à 18h, jusqu’au 30 septembre. Entrée gratuite.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Escape, live escape game, 17, rue de la Viguerie, ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 22h, le vendredi et le samedi de 10h à minuit. Réservation obligatoire au 06.86.13.88.55.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.