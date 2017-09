L’association Le Lien Gajacais propose une activité de danse hip-hop pour la durée de la saison scolaire 2017-2018.

Des cours hebdomadaires sont proposés le jeudi à partir de 17h30 à la salle communale. De 4 à 7 ans, il s’agir de cours d’éveil, à partir de 8 ans jusqu’à 15 et plus, ce sont des cours de hip-hop en bonne et due forme. Inscriptions et renseignements soit par téléphone au 05.56.25.94.78, soit par mail contact@gajac-ensemble.fr.

Démonstration découverte hip-hop : le dimanche 17 septembre à 17h. Le premier cours est programmé le 21 septembre.