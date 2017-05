C’est sur un site paysager de 16.000m² qu’est installé le nouveau parc d’aventures créé par Sophie et Mathieu Darquy, à la sortie de Bazas, à proximité du camping. Trois activités sportives et ludiques sont proposées pour les petits dès 6 ans et pour les plus grands : des parcours d’accrobranche, un terrain dédié au paintball et un au bubblefoot. « Sensations assurées mais toujours dans la sécurité, c’est ce que nous avons privilégié. »

Pour tout savoir, lisez notre article dans Le Républicain du 11 mai ou téléchargez-le ICI