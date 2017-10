Ils seront nombreux sur la scène de La Manoque, ce vendredi soir.

Les 17 musiciens de The Big Very Experimental Orchestra et Loïc Lantoine seront réunis dans un spectacle co-organisé par la ville et l’association Staccato.

Ce spectacle, c’est la rencontre d’une fanfare qui invente un mélange musical sans limite de style et d’un poète chanteur bête de scène. Une entente délirante écrite tout spécialement pour ce chanteur atypique.

La première partie sera assurée par le groupe Kepa, entre blues rural et rock’n’roll minimaliste. Un one man band qui propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi.

Vendredi 6 octobre à 20h30. 15€ ou 13€ pour les adhérents Staccato. Réservations : 05.53.84.50.88.