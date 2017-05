LOGEMENT. Rénovation énergétique : une aide aux propriétaires

La région Nouvelle-Aquitaine propose d’accompagner les propriétaires privés dans une démarche globale performante de rénovation énergétique de leur habitat. Dès cette année, un investissement de 1.000.000€ consacré à ce programme a été voté par l’assemblée plénière du Conseil régional, le 13 février à Bordeaux.

La rénovation énergétique des logements constitue un enjeu fort pour la Nouvelle-Aquitaine, qui s’est fixé un objectif de 30% d’économie d’énergie à l’horizon 2020-2021. L’atteinte de cet objectif passe donc par une massification des actions de rénovation énergétique des logements.

Déjà existante dans l’ancienne région Poitou-Charentes, cette aide permet aux ménages de bénéficier d’un diagnostic global et d’une assistance dans le montage du projet en amont. Elle doit être étendue à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, via l’Agence régionale pour les travaux d’économie d’énergie (Artéé).

La Région a par ailleurs renouvelé son soutien aux Espaces Info Énergie (EIE) – financés également par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Composé de plus de 50 conseillers répartis sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, ce réseau conseille les ménages sur la rénovation et la construction performante, les éco-gestes et les choix d’équipements économes.