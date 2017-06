La jardinerie Jay accueille, samedi et dimanche, la deuxième édition du salon baptisé «Lire au jardin», organisé par l’association Kit Culture. Rencontres, échanges et dédicaces seront au menu, avec une trentaine d’auteurs présents, dans tous les styles ou presque, et notamment la star du livre jeunesse, Hubert Ben Kemoun. Le mot est utilisé par rapport aux ventes de ses livres (qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers), car le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’Hubert Ben Kemoun, justement, ne se prend pas… pour une star. Rencontre à l’occasion de sa venue en Marmandais.

Ce que j’aime, c’est raconter des histoires

Car s’il est venu à Marmande pour le salon, «et c’est vraiment grâce à Antoine Le Chevallier, que j’apprécie beaucoup, et j’ai une grande confiance dans ce qu’il fait à Libellule, sa librairie» insiste l’auteur aux… 171 livres! Avant de rencontrer les lecteurs chez Jay ce week-end, Hubert Ben Kemoun est allé à la rencontre des élèves de Calonges, Sainte-Marthe, Duras et Meilhan-sur-Garonne, dans le cadre d’un partenariat avec le festival meilhanais, Saveurs des mots, et le projet pédagogique “Quand on rencontre un livre”. «Avec mes livres, je touche un public de 4 à 16/17 ans. Mais attention, c’est un peu comme les fraises Tagada, ce n’est pas que pour les enfants!».

Avec sa plume et son talent, Hubert Ben Kemoun a fait le choix de n’écrire que pour la jeunesse: «Quand on écrit pour les enfants, on est obligé de raconter une histoire, sinon, le livre n’intéressera pas le gamin. Et moi, ce que j’aime, c’est raconter des histoires». Des histoires où les enfants rencontrent des personnages qui leur font vivre des aventures. «Oui, je veux que le gamin croise un personnage et qu’il se dise: il se pose les mêmes questions que moi». D’une manière générale, «les gens sont tout simplement plus intéressants que les livres». Et s’il refuse tout aspect pédagogique, l’auteur veut d’abord «sonner juste, c’est pour ça que je tiens à ce que mes livres soient lus par les enfants au bon âge. Sinon, le gamin s’en va! Et je pourrais même le désespérer de la lecture».

Son plaisir, c’est aussi de rencontrer ses lecteurs: «Je viens rencontrer les enfants pour désacraliser l’auteur. Car le livre est plus important que l’auteur». Les adultes prendront également sans aucun doute plaisir à rencontrer ce grand monsieur de l’édition française, dont les ouvrages sont traduits dans plusieurs langues. (A noter qu’Hubert Ben Kemoun sera présent à Marmande samedi, toute la journée, et dimanche jusqu’à 12h).

Notons également qu’il sera, ce vendredi soir, à Meilhan, pour la soirée “jeunes” de Saveurs des mots.

Les auteurs invités

Ce week-end, la verrière de la jardinerie familiale Jay, rue des Isserts, ouvrira donc toutes grandes ses portes à une trentaine d’auteurs et au public attendu nombreux, lui aussi. Avec, de surcroît, des visites musicales du Jardin remarquable de Beauchamps samedi après-midi, à 15h et 16h, à un tarif préférentiel.

Jeunesse: Hubert Ben Kemoun, Pierre Bertrand, Joël Cimarron, Jeanne Faivre d’Arcier, Marie-Pierre Ianiro, Caroline Lechevallier, Elodie Loch-Beatrix, Pascale Maupou-Boutry, Anaïs Ruch.

Roman, essai, nouvelle: Aurélien Abels-Eber, Jean-Armand Drouillard-Gouin, Isabelle Artiges, Christian Boué, Henriette Duvinage, Jeanne Faivre d’Arcier, Sandra Glories, Michaël Paraire, Laurent Retoret, Ingrid Westercamp.

Roman terroir: Agathe Dartigolles, Solange Ceccato.

Roman historique: Marie-Chantal Guilmin, James Poirier.

Science-fiction, fantastique: Pierre Bordage (le parrain de ce salon 2017), Cendrine Nougué, Anthony Lascoux.

Thriller, policier: Pierre-William Louchet (Will Pierre), David Morales Serrano.

«Lire au jardin», à la jardinerie Jay, samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h à 18h30, entrée gratuite.