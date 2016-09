Limitation de prélèvements d'eau: mesures renforcées en 47

Avec une quasi-absence de pluies efficaces depuis le 19 juin et des températures dépassant fréquemment les 30°C, les mois de juillet et août 2016 se situent au 4ème rang des plus secs depuis l’après-guerre dans une grande partie du département du Lot-et-Garonne.

Cette situation a donc conduit à une nouvelle réunion de concertation et de partage des indicateurs de débits, d’écoulements, d’état de la recharge via les nappes et du niveau de remplissage des retenues qui s’est tenue le 1er septembre.

Compte-tenu de la dégradation rapide de la situation des cours les plus fragiles non réalimentés, des limitations dans le temps de l’irrigation ont été arrêtées, après concertation, sur les parties non réalimentées des cours d’eau de 16 bassins versants. Ces restrictions font l’objet d’un arrêté préfectoral applicable à partir du 5 septembre.

Ces restrictions impactent un peu plus de 3% de la surface agricole irriguée du département.

Ce sont des mesures de restriction limitées aux prélèvements en cours d’eau non réalimentés, qui demeurent réversibles en fonction de l’évolution de la météorologie et des écoulements dans les cours d’eau.

Ainsi, sur le Dropt, la Séoune, Garonne aval, le Tolzac, le Lisos, le Boudouyssou/Tancanne, la Gupie, arrêt total de l’irrigation (sauf cultures dérogatoires définies dans l’arrêté).

Le niveau de restriction est à 50% sur les secteurs suivants: Auvignons, Garonne amont, Tareyre, Masse d’Agen, Baïse, Lède, Lot, Masse de Prayssas, Thèze. Suspensions des prélèvements 3,5jours par semaine, soit du mardi 8h au mercredi 8h, du jeudi 8h au vendredi 8h, du samedi 20h au lundi 8h.

Sur les axes réalimentés, les gestionnaires des retenues interviennent efficacement pour maintenir les débits des cours d’eau au-dessus des seuils d’alerte.