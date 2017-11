En campagne, le candidat Michel Macary, ancien vice-président du comité du Périgord-Agenais, est venu en voisin à Duras pour animer une réunion d’information face à une cinquantaine de représentants de clubs lot-et-garonnais et dordognots.

Cette nouvelle institution sera dirigée par 40 personnalités, élues par les 357 clubs des 12 départements. Lors de son intervention à Duras, Michel Macary, poulain de Bernard Laporte, a levé le voile sur une partie de sa liste. La clôture des dépôts de listes étant fixée à jeudi dernier, soit un mois avant le scrutin. La FFR se chargeant ensuite de les vérifier et de les valider.

Une Duraquoise sur la liste

En Lot-et-Garonne, c’est sans surprise que l’on retrouve Thierry Hermerel, président du SU Agen association et président du comité médical à la FFR. Homme de dossiers, maîtrisant sur le bout des doigts les règlements, Jean-René Malen, secrétaire du RC Boé-Bon Encontre, élu au Périgord-Agenais (président de la commission des règlements au P-A), part aussi sur cette liste. Plus inattendue est la présence de Nadine Becot, secrétaire de l’AOCC Duras, l’épouse de Serge, ancien président.

Outre la tête de liste, Michel Macary, le département de la Dordogne procure d’autres figures intégrant l’équipe, à savoir : Jean-Luc Noyer de Vergt (vice-président du Périgord-Agenais, président de la commission des affiliations et des mutations), Lucien Joinel de Montignac (membre également du P-A), Cendrine Lagrange (déléguée financier FFR) dirigeante de Vergt.

De la Gironde, le président de l’UBB

La forte représentation de la Gironde repose sur les épaules de Philippe Barbe (président de la Côte d’Argent), situé en numéro 2 sur cette liste, de Brigitte Jugla (vice-présidente de la FFR en charge du Centre National de Rugby à Marcoussis). Sur la liste de Laporte, l’ancienne présidente du Pays Médoc Rugby (Lesparre-Pauillac) occupait, rappelons-le, la douzième place. Du reste, une autre personnalité connue de ce club est dans la garde rapprochée de Macary, il s’agit de Pascal Cazeaux, membre de la commission nationale des écoles de rugby de la FFR. Ancien joueur du SC Captieux et du Stade Langonnais, le Capsylvain Christophe Rouchaléou, responsable du rugby à 7 au comité Côte d’Argent, figure dans les 40 colistiers.

On trouve encore sur cette liste, un dirigeant et non des moindres, Hervé Hargous, co-président de l’Union Bordeaux-Bègles association, puis l’ex-internationale Cécilia Saubusse (Stade Bordelais).

Une internationale en activité et une manageuse de l’équipe de France

L'internationale paloise Caroline Ladagnous (45 sélections), meilleure marqueuse de l'Équipe de France à la dernière coupe du Monde, en fait partie. On l'a dit, Michel Macary présente 10 femmes sur sa liste, représentatives de l'ensemble des départements.

manager de l’équipe de France féminine des moins de 20 ans. La Hendayaise Danièle Irazu (76 sélections) , trois participations à une coupe du Monde et trois Grands Chelems (1995-2007), est déjà impliquée dans le giron fédéral, en la qualité de