Agen Ligue Nationale de Rugby: Alain Tingaud suit son guide

Alain Tingaud avait un temps envisagé de se porter candidat au poste de président de la Ligue Nationale de Rugby. Puis il s’est ravisé. “Je l’aurais fait que si Paul (N D L R: Goze) ne s’était pas représenté. Je ne peux pas avoir travaillé quatre ans avec quelqu’un pour m’opposer ensuite à lui. Même si nous avons une vision différente sur la méthode, la façon de faire et la capacité à organiser les choses, il y a 80 % des choses que nous partageons”, avait déclaré le président du SUAL alors que la course à l’investiture s’ouvrait à peine.

Boudjellal sur la touche

Depuis que le président sortant Paul Goze a fait savoir qu’il repartait pour un second et dernier mandat, un seul opposant était sur la ligne de départ: Mourad Boudjellal. Le président Toulonnais a échoué à la première étape, celle désignant les élus au Comité directeur. Sa réaction dans Rugbyrama est fracassante. Ils étaient sept candidats pour six postes à pourvoir. Pour une douzaine de voix, Boudjellal a été exclu du collège des représentants des clubs de Top 14. Lequel enregistre l’arrivée de nouveaux présidents: Jacky Lorenzetti (Racing 92), Yann Roubert (LOU Rugby), Francis Salagoïty (Aviron Bayonnais), Thomas Savare (Stade Français). Alors que René Fontès (Clermont) et Jean-Marc Manducher (Oyonnax) continuent à siéger au titre de personnalités qualifiées.

Sans surprise pour Tingaud

Dans le cadre du collège des représentants des clubs de Pro D2, quatre postes étaient à pourvoir. Soit un candidat de trop ! Frédéric Calamel (US Carcassonne) s’est retiré de la course avant l’élection. Alain Carré (US Colomiers) est réélu. De la même façon qu’Alain Tingaud passe du collège Top 14 au collège Pro D2. C’est sans surprise que l’Agenais, qui occupait les fonctions de vice-président de la LNR, est reconduit. Lui qui s’était opposé au Catalan Paul Goze pour la présidence en 2012.

Deux nouveaux membres du collège Pro D2 siégeront au comité directeur: Jean-Robert Cazeaux (Stade Montois) et Christian Millette (Stade Aurillacois). D’autres personnalités comme Thierry Perez, puis Bernard Godet et Michel Palmié (FFR), Robins Tchale Watchou (Provale), Alain Gaillard (collège des entraîneurs), Marcel Martin (UCPR) restent en place.

Dans le collège des personnalités qualifiées, élues par les clubs professionnels, Lucien Simon, soutien d’Alain Doucet, candidat à la présidence de la FFR, avait quitté la compétition avant le vote, laissant grande ouverte la porte à la réélection de Paul Goze, grandissime favori, recueillant 97 % des voix.