Deux ans maintenant que l’enseigne allemande se penche sur un projet d’agrandissement de son magasin situé à Nérac, sur l’avenue Maréchal-Foch. Cependant, pour y implanter un magasin nouvelle génération (à l’image de ceux construits à Tonneins ou à Condom) avec une surface consacrée à la vente de 1300m² pour une surface couverte de 2.000m², Lidl ne possède pas assez de réserve foncière pour le réaliser sur son emplacement actuel. Un déplacement était alors acté pour construire un bâtiment plus vaste.

Un départ de Nérac acté

Le projet néracais a patiné de longs mois, s’engluant dans des négociations presque sans fin avec certains propriétaires pour s’implanter sur un terrain situé à côté de la gendarmerie, lieu-dit “Guilhem-bas”. Un terrain situé d’ailleurs en face du Leader-Price . La réticence de certains n’a pas permis de trouver un terrain d’entente. L’enseigne allemande ne s’attendait à pareille difficulté.

Devant cet achoppement, les responsables de la marque allemande ont élargi leur cercle de recherches. Rapidement, ils ont trouvé une solution du côté de Lavardac. A quelques hectomètres seulement de l’enseigne Super U.

Transfert en parcelle commerciale

Lors de la dernière séance du conseil communautaire, les élus se sont penchés sur une modification du PLU de Lavardac. Dans le but de permettre l’implantation du Lidl sur la commune. Une arrivée que le conseil municipal de la ville avait actée lors d’une séance, le 31 mai dernier. La marque allemande va acquérir un terrain de 10.000 m² situé à proximité de la zone de l’hérisson. Si une partie de cette parcelle est classifiée en zone UX (permettant une exploitation commerciale), la grande majorité est classifiée en zone agricole. Le conseil communautaire a voté favorablement à cette révision du PLU.

Je ne voterai pas la modification du PLU pour voir un magasin avec des bardages métalliques s’implanter pour vendre des barres chocolatées et du soda.

Ce dossier est loin de faire l’unanimité. Trois élus ont voté contre et six se sont abstenus. Conseiller municipal d’opposition, Julien Bidan a redit ce qu’il pensait de cette implantation. “C’est regrettable de voir encore 10.000m² de zone agricole être sacrifiés. Je ne voterai pas la modification du PLU pour voir un magasin avec des bardages métalliques s’implanter pour vendre des barres chocolatées et du soda. On va porter un coup au dynamisme du centre-bourg“.

Une réunion s’est tenue le 24 octobre dernier en mairie de Lavardac en présence des représentants de Lidl, des élus municipaux et départementaux ainsi que les services concernés.

Le chemin va être encore long pour Lidl. Surtout que ce projet ne manquera pas de susciter des recours. Ce qui risque de prolonger d’autant plus le déménagement de l’enseigne de Nérac vers Lavardac.

Un cabinet notarial à la place de Lidl

Lidl devra aussi, en cas de confirmation d’implantation, sur cette parcelle réaliser des aménagements comme un giratoire ou un tourne à gauche. Pour cette raison, les services compétents assistaient à la réunion en mairie à titre consultatif. Tous les coûts de ces transformations seraient supportés par l’enseigne allemande.

Enfin, un projet existe déjà pour pallier à la friche commerciale sur le terrain de l’avenue Foch de Nérac puisque un office notarial pourrait s’y installer.