Landiras LGV : le témoignage d’un « expropriable »

A Landiras, la réalisation de la LGV porterait une attaque au paysage et au patrimoine de certains habitants. C’est le cas de Dominique Orgeron et Dominique Bimboire dont ferme se trouve «sur les rails». Elle sera donc rasée. Les deux techniciens agricoles ont fait un choix de vie en s’installant dans un airial au lieu-dit «Bel Air», une zone en première ligne sur le front LGV. Sous une trentaine de chênes centenaires, l’activité apicole est au centre de la vie du lieu avec 80 ruches et une roseraie qui favorisent la pollinisation.

Dans l’espace où se trouve un four à pain, paisse un troupeau de brebis, il fournira le fumier qui servira à faire pousser les céréales. Près de la chèvre qui lui fournit du fromage, Dominique Bimboire explique que son système écologique possède une stratégie, car il travaille avec les pêcheurs, les chasseurs, les viticulteurs et les sylviculteurs. Pour lui, les décideurs n’ont pas conscience de la situation: «Il est temps que les décideurs sachent que de la vie existe entre les métropoles. Il y a des élus de terrain qui sont soucieux de l’avis des habitants et il y a les élus hors sol, qui ont des plans de carrière et avec lesquels il n’y a aucun dialogue. Actuellement, il n’y a aucun dialogue entre l’Etat et la population. La contestation monte, et les élus ne se rendent pas compte qu’ils sont assis sur une poudrière.»

