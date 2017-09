Anthony Lac et Christophe Viguier sont Tonneinquais et ont respectivement 26 et 24 ans. Le premier a obtenu un master en communication et publicité et travaille à la communication de Bulkit à Granges-sur-Lot. Le second est actuellement en école d’ingénieur informatique à Bordeaux.

Ils ont ainsi acquis des compétences diverses, mais complémentaires. « On peut proposer pléthore de prestations » expliquent-ils en chœur.

Concrètement, Tony et Toch est une entreprise qui conçoit des sites internet, applications mobiles, et forme le client à sa prise en mains. Ainsi, ce dernier peut le faire vivre comme il l’entend.

Outre l’aspect informatique, les deux comparses s’occupent du référencement.

L’autre volet, c’est l’aspect graphique, conception de logo, et impression de cartes de visite, prospectus ou affichage divers.

Renseignements : Tony et Toch, 07.87.29.38.02 ou 06.88.64.64.00, www.tonytoch.fr