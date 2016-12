Pour la compagnie de gendarmerie de Marmande, comptant 130 gendarmes au total, ils seront une cinquantaine à œuvrer la nuit du réveillon du Nouvel an. Un effectif placé sous le commandement du chef d’escadron Emmanuel Locatelli.

« On va quadriller le terrain » précise le capitaine Bizotto « mais on ne sera pas là pour verbaliser à tout prix, on va viser les comportements dangereux » ajoute-t-il.

La nuit a été divisée en trois créneaux horaires pour une optimisation totale.

De 23h à 6h en patrouilles dynamiques sur l’ensemble du territroire.

De 5h à 8h pour des contrôles intensif.

Au total, une cinquantaine de gendarmes sera mobilisée pour que le réveillon se déroule bien.