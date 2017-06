Les amoureux des voitures, et en particulier de la Volkswagen, seront heureux de découvrir le premier Meeting Vw Spirit, organisé par le club Vw Spirit 33, ce week-end du 3 et 4 juin.

200 véhicules attendus

Cet événement a pour but de rassembler les véhicules du groupe VAG (toutes les voitures du groupe Volkswagen sont les bienvenues: air colled et water cooled, tarif unique de 20€ par véhicule) et quelques voitures autres que VAG (mais sur sélection uniquement, contact: 06.79.04.16.53).

Environ 200 automobiles sont attendues pour ce premier événement au parc des Vergers à Langon.

Le site est grand, agréable et ombragé, ce qui a immédiatement séduit les organisateurs. Cette manifestation sera agrémentée d’animations tout au long du week-end, telles que, en exclusivité le préparateur Huysmans Motor Compagny (HMC) de Saint-Martin-de-Sescas, avec son banc de puissance, ou encore un limbo-show!

Animé par Gérard Jouguet

À l’animation, Gérard Jouguet de Master System, mettra l’ambiance durant ces deux jours. La fin de ce meeting sera récompensée par un Top 10 des plus belles voitures et un Top 3 Top Air ride.

Un village professionnel sera mis en place et pour les participants, un espace camping, douche, sanitaire.

Un coin buvette, avec restauration sur place est également prévu.

Ouverture du site: samedi de 9h à 21h et dimanche de 9h à 19h. Entrée gratuite pour les visiteurs. Tarif: 20€ par voiture pour les participants. Infos: 06.79.04.16.53.