Ça s’est passé le jour ou Geoffrey Castaing, responsable de la société de déménagement Aquidem à Virazeil, devait installer son stand sur la foire de Marmande, jeudi 27 avril dernier. A sa grande désolation, le grillage bornant l’entreprise avait été éventré, il manquait un camion dans le parc situé tout au bord de la D933. Ce que les voleurs ne savaient sans doute pas, c’est qu’il étaient filmés. Mieux, le véhicule qu’ils ont dérobé étaient équipé d’un GPS de localisation. Il a suffi de l’actionner et de suivre le tracé du camion localisé à Lamonzie-St-Martin. C’est en Dordogne que les gendarmes de Marmande, avec le relais de leurs collègues de Périgueux, ont pu appréhender les voleurs, deux individus de 47 et 25 ans, père et fils, qui ont fait l’objet d’une comparution immédiate ce vendredi après-midi au tribunal correctionnel d’Agen.

Le fils, instigateur de ce vol, seul au départ, écope de 9 mois de prison ferme. Son père, appelé à la rescousse une fois le vol commis, écope de 6 mois de prison aménageable (bracelet électronique) à condition qu’il ait une une justification induisant cette peine aménagée, sans quoi il se retrouvera en prison. Une troisième personne était entendue, l’amie du père, contactée pour accueillir le camion. Son implication dans ce vol n’a pas été établie, elle a été relaxée.