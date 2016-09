Villeneuve-de-Marsan Les Villeneuvois se paient le favori de la poule 15

Les formations landaises de Villeneuve-de-Marsan et Rion-des-Landes ont lancé leur saison par une victoire. Assez nette, au score en tout cas, pour des Villeneuvois nouvellement promus faut-il le rappeler. Ces derniers s’imposant face à des Bayonnais (35-22) pourtant donnés favoris de cette poule 15. Deux essais pour les locaux contre un seul pour les visiteurs et un score finalement meublé par de nombreuses pénalités converties par les deux buteurs.

Rion-des-Landes s’impose à domicile

Côté Rionnais, une victoire plus étriquée face aux Béarnais de Bizanos et un rôle prépondérant pour le buteur local qui a permis aux siens de l’emporter, les visiteurs marquant deux essais contre un seul aux locaux. Nos deux représentants du comité de Côte d’Argent seront en déplacement le week-end prochain : Rion-des-Landes à Bayonne et Villeneuve de Marsan à Larressore.

Poule 15 :

Riscle 11–8 Saint-Paul

Pont-Long 23–19 Larressore

Villeneuve de Marsan 35–22 Bayonne

Mugron 21–17 Nogaro

Rion 25–20 Bizanos

Classement :

1/ Villeneuve de Marsan 4pts 6/ Saint-Paul 1pt

2/ Rion 4pts 7/ Nogaro 1 pt

3/ Pont Long 4pts 8/ Larressore 1pt

4/ Mugron 4pts 9/ Bizanos 1pt

5/ Riscle 4pts 10/ Bayonne 0pt