Bommes Les vendanges ont débuté au château Rayne-Vigneau

Au Château de Rayne-Vigneau, 1er Grand Cru Classé, l’heure est au bilan pour la campagne du millésime 2016. Sur l’appellation Sauternes, 2016 est un millésime qui s’est fait désirer. « Le débourrement de la vigne est légèrement tardif » explique Vincent Labergère, directeur du Château de Rayne-Vigneau. « Le soleil omniprésent du 6, 7 et 8 juin a permis une floraison très qualitative » se réjouit-il.

La saison se poursuivit avec un été chaud et sec. Le mois de juillet est un des plus secs depuis 1959. Les vents de Nord-Ouest ont minimisé l’effet de la chaleur. « Les conditions sont bonnes : l’eau en sous-sol, la chaleur, permettent à la vigne de pousser, vite et de rattraper son retard ».

Puis en août, le stress hydrique se manifeste et l’arrêt de croissance de la vigne s’observe. « C’est à ce moment que la maturation des raisins peut commencer ! ». D’après l’équipe technique, la véraison démarre tardivement mais fut homogène. Le terroir argileux lourd et profond de Rayne-Vigneau permet aux vignes de réagir parfaitement à cette contrainte hydrique. L’alternance de nuits fraîches et de journées chaudes est un « gage de qualité pour les vignes de sémillon et de sauvignon blanc ».

Les vendanges débutent à Rayne-Vigneau le 1er septembre pour le Bordeaux blanc sec et vont se dérouler pendant une semaine. La charge de la vigne (quantité de grappes/pied) est parfaitement maîtrisée. « Chaque détail compte pour obtenir la meilleure qualité ». Les sauvignons blancs sont idéalement murs. Ils présentent un très bel équilibre entre maturité aromatique et fraîcheur. Le Sec de Rayne Vigneau 2016 sera une valeur sûre !

Pour le Sauternes, tout reste à faire… Les sémillons sont actuellement superbes, l’évolution aromatique est très intéressante. La maturité se fait maintenant rapidement. On sait que le potentiel de la pourriture noble est présent, grâce à la pluie du printemps. Pour les plus impatients, il va falloir attendre la fin des vendanges pour apprécier l’entière qualité de ce millésime 2016. Serait-il digne d’un 2003 ? « Tout reste à faire tant que les raisins ne sont pas dans les chais », s’exprime Vincent Labergère.

Nous l’aurons bien compris, 2016 sera un bon millésime. La période des vendanges est toujours un moment intense et décisif. Le Château de Rayne-Vigneau reste d’ailleurs ouvert à la visite pendant cette période 7 jours sur 7 avec ou sans rendez-vous pour vous faire découvrir ce millésime de plus près.