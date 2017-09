Le jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 septembre, le Centre François-Mauriac organise la 19e édition des Vendanges de Malagar, avec pour thème cette année « Murs, limites et Frontières ».

« Les Vendanges de Malagar », est un moment privilégié qui a l’ambition de proposer de véritables « vendanges de l’esprit » en hommage au grand journaliste, romancier et intellectuel que fut François Mauriac.

Le thème abordé cette année s’intéresse aux frontières et nous interroge sur la protection ou l’enfermement, les gages d’union et de cohésion ou au contraire de division et d’isolement.

Des questions et bien d’autres abordées sous divers éclairages, historiens, diplomates, journalistes, musicien, cinéaste et écrivain.

Jeudi 7 septembre à 20h au cinéma Lux à Cadillac, projection du film « La règle du jeu » (1939) de Jean Renoir (réservation au 05.56.62.13.13).

Vendredi 8 septembre à 10h au cinéma Lux à Cadillac, projection du film « Chez nous » (2017) de Lucas Belvaux.

Vendredi 8 septembre à Malagar (Verdelais)

À 14h30 « Des murs aux frontières et des frontières aux murs »

15h « François Mauriac et la hantise du mur »

15h45 « Le Mur de Berlin, sa construction, son impact, sa chute et sa survie »

16h15 « De la conquête de l’Ouest au repli sur soi, la frontière américaine dans tous ses états »

16h45 « Murs et murals de l’Ulster, entre protection et affirmation identitaire ».

Samedi 9 septembre à Malagar

À 10h « Retour des frontières : une bonne nouvelle ? »

10h30 « Liberté, égalité, hospitalité, la légitimité des frontières en question »

11h15 et 11h45 « Quand l’art se joue des frontières »

12h30 « Murs, limites et frontières » vus à travers l’actualité par Plantu