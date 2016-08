Auros Les vacances pour les ados avec l'Accueil jeunes

Du 6 juillet au 11 août, l’Accueil Jeunes d’Auros (AJ Auros) propose un riche programme d’activités, de sorties et de séjours à tous les jeunes de 12 à 17 ans résidents sur le territoire de la CDC du Réolais en Sud Gironde

Avec pour objectifs, “le développement de l’autonomie, le partage, le respect et la convivialité, les jeunes grandissent plus vite et développent des valeurs de groupe qui leur serviront toute leur vie”.





Pour bien lancé cet été, le premier rendez-vous du mercredi 6 juillet à la salle des sports de Barie à partir de 17h est incontournable : Rencontre avec Antoine l’animateur, présentation du programme, tournois de baby-foot, ping-pong et soirée barbecue.

Pour les ados qui le souhaitent, une zumba party est organisée à Savignac ce même jour à 14h devant le centre de loisirs.

La suite du programme : Tournoi de console sur grand écran, ski nautique, soirée cinéma à Bordeaux, paint ball, stage sportif Golf et Basket, initiation surf et Body board à l’océan, journée grillade et pêche à Brouqueyran, Réalisation et tournage d’un film documentaire sur le Réolais, sortie au parc Aqualol de Libourne + festival Fest’art, et plaines d’autres choses…

En plus des sorties à la journée et en soirée, la structure propose deux séjours :

Le premier en juillet, du 19 au 21 avec pour thème les activités en Montagne (Haute Pyrénées), rafting, Hydro-speed et rando.

Le second en août, du 8 au 9 sur le thème de la mer (Océan Atlantique), catamaran, voile habitable et Paddle.

Comme l’ensemble des structures ’’Enfance et Jeunesse’’ de la CDC du Réolais en Sud Gironde, la tarification s’appuie sur une politique sociale, familiale, d’accessibilité, de mixité sociale et d’équité en s’adaptant selon les revenus familiales.

Vous retrouverez toutes les informations relatives au fonctionnement, à la programmation et aux modalités d’inscription sur le site internet de la Communauté de Communes www.reolaisensudgironde.fr ou sur la page Facebook : accueiljeunespaysdauros

Antoine, se tient également disponible pour tout renseignement et inscription au 06.32.93.07.11 ou par mail prj.auros@reolaisensudgironde.fr