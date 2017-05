En perdant contre Toulon la semaine dernière au Matmut, les Unionistes ont sacrément hypothéqué leurs chances d’accrocher l’une des sept premières places de ce Top 14. Il faudra donc une sacré suite de circonstances favorables pour les voir décrocher le Graal sur le fil.

Ils ont besoin d’une victoire avec le bonus à Colombes et que le Racing ne prenne pas le bonus défensif, que le Stade Français ne prenne aucun point à Montpellier, que le LOU ne gagne pas à Grenoble, que Brive ne batte pas Castres avec le bonus et que Pau ne prenne aucun point à Toulon. Si toutes ces conditions sont réunies et que nos Ubbistes réalisent l’exploit retentissant de s’imposer avec trois essais de plus que les Racingman, les portes de l’exploit seront ouvertes.

Direction le moyen terme

Toujours sérieux, le citoyen pragmatique considérera que les Girondins seront donc en vacances dès le coup de sifflet final de cette dernière journée. C’est avec un groupe de 25 joueurs que le staff a choisi de se déplacer, soit tous les valides exceptés Steven Kitschoff et Ian Madigan, ce dernier étant parti depuis belle lurette dans sa tête, certains se demandant même s’il est un jour arrivé.

Tout ce beau monde est donc à 80 minutes de la fin d’un exercice plutôt douloureux, sur le fond comme sur la forme, une saison de transition suivant l’expression consacrée. Et les contours de la suivante nous direz-vous ? Ils semblent pour l’heure un peu flou même s’il apparaît que Laurent Marti ait plutôt fait le choix de privilégier et donc de préparer le moyen terme.

Hugh Chalmers : “Il faut toujours croire en la petite chance et la jouer à fond, on ne sait jamais. Ils auront la pression sur les épaules, pas nous. On ne les a jamais battus chez eux mais on a toujours été proche au score alors on ne sait jamais. Ce serait drôle d’avoir trois essais de plus qu’eux à la mi-temps, non ?”

Darly Domvo : “On n’a pas envie de passer pour des mauvais. Ils doivent faire un gros match alors il va falloir se mettre en face et ne pas se sortir. Ils ont toujours ce petit plus de motivation en fin de saison et il est encore plus dur de les jouer mais le mot d’ordre c’est d’essayer de se rattraper et de bien finir la saison”